La valenciana Sandra Ferrús ha ganado el Max a la mejor autoría revelación por «La panadera» en la 25.ª edición de los Premios Max, que se han celebrado esta noche en Menorca. «Quiero compartir este premio con el equipo artístico que han compartido sobre el escenario su valentía y compromiso. También quiero compartir el galardón con todas las mujeres que han sufrido violencia machista», destacó la valenciana.

«Una noche sin luna» fue la triunfadora de la gala con dos Max en las categorías principales. «Juan Diego Botto escribió esta pieza porque había ecos de Lorca que aún sonaban en nuestros días. Hablo de esa ideología que se empeña en apropiarse de la españolidad para expulsarnos a todos los demás. Es un deber cívico básico amparar a las familias de las víctimas que siguen en las cunetas», explicó Juan Diego Botto a través de Sergio Peris-Mencheta, director de la pieza, que recogió el Max.

Botto, que no pudo asistir a la gala, también se llevó el Max a la mejor interpretación masculina. El premio a la mejor interpretación femenina se lo llevó Mònica López, actriz de series como «Hierro» y «Rapa».

La producción de Escalante «Rebelión» se llevó el Max de diseño de vestuario para la diseñadora vasca Ana Garay. «Lo hemos conseguido, chicas de Marea Danza. Proyectos como este son posibles gracias a profesionales libres y con voluntad como Xavo Giménez y María Cárdenas, la Teta Calva», aseguró Garay en referencia al equipo valenciano creador de este espectáculo, que versiona la obra de Orwell.

«Baile de bestias» fue el mejor espectáculo de danza y su autor, Jesús Carmona, también se llevó el Max al mejor intérprete masculino de danza por la misma producción. La bailarina Lucía Lacarra ganó el premio en la categoría femenina.

El mejor espectáculo de calle fue «Alter» de la compañía barcelonesa Kamchàtka. El Max al mejor espectáculo familiar fue para «Cris, pequeña valiente», producido por el Teatro del Soho y Espejo Negro. «Esta es una producción muy especial porque Cris es una niña transexual. Ser diferente no es malo, es enriquecedor, así nos hace la madre naturaleza», explicó la compañía.

El valenciano Lucas Escobedo se quedó sin Max ante «Company» del Teatro Soho. «Quiero reiterar mi compromiso con la escena española. Para nosotros es muy bonito recibir el Max porque queremos seguir luchando por el teatro. Parece que solamente las cosas que están grabadas existen. Las artes vivas se revalorizarán», reivindicó Antonio Banderas, director del Soho, a través de un representante del teatro malagueño.

Bajo el lema ‘Donde el mar te crea’, los codirectores de la gala, Josep - Pere Peyró y Mar Aguiló, se inspiraron en las corrientes marinas para ofrecer una mirada hacia el pasado del ser humano. Los actores Clara Ingold y Josep Orfila fueron los encargados de conducir la ceremonia. El Premio Max de honor 2022 fua a parar a las manos de José Luis Alonso de Santos, primer presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España. «Durante toda mi vida, mi familia no solo que me han ayudado, sino que me ha marcado el camino. Este Max es suyo, para mí solo es la peana de este premio», bromeó el autor antes de que el público se pusiese en pie. El Premio Max de carácter social reconoció la labor de Caídos del Cielo, ONG fundada por la dramaturga Paloma Pedrero.

La gala fue amenizada por los artistas baleares Lorena Bonnin, Miguel Sergi Gil, Júlia Colom, Martin Leiton, Marco Mezquida y Samantha Hudson.