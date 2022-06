«Me da mucha libertad pensar que lo que escribo puede que no lo lea nadie»

Impulso y agradecimiento. Son las dos palabras que más repite la actriz y autora valenciana Sandra Ferrús en conversación telefónica con Levante-EMV tan solo unas horas después de recoger su Premio Max a Mejor autoría revelación por «La panadera». Aún con la «resaca» de la alegría por el reconocimiento a su segunda obra como autora, Ferrús (Alzira, 1979) asegura que el premio con forma de manzana «sabe a fuerza, a impulso, a motor, a ilusión y a compartir; que te lo den y tengas un micrófono y un momento para dar nombres hace mucha ilusión».

Si tuviera de nuevo la oportunidad de regresar al escenario de Menorca, donde la noche del lunes se entregaron los premios de las artes escénicas, asegura que «volvería a repetir lo que dije, pero además daría también las gracias a Vodevil, a Pepe Viyuela, Elena González y Susana Hernández, que me dieron la oportunidad cuando aún no había hecho nada; creyeron en mi texto, apostaron por mí y lo hicieron con un compromiso real. Aunque ello implicara buscar una casa con una habitación más o hacer papiroflexia con mis hijos en la sala de ensayos», recuerda agradecida hacia quienes confiaron en ella y su obra. No iban desencaminados.

Llegar a levantar un Max con el que solo es su segundo texto como autora no le hace sentir que ya está todo hecho. «Me queda mucho, esto me ayuda a seguir, a tener impulso. Me produce motivación y agradecimiento», repite.

Con el estómago encogido

El argumento de «La panadera» llegó a ella tras conocer la noticia de una mujer a la que le ocurre algo parecido que a la protagonista de la obra, Concha, una mujer de 40 años, encargada de una panadería, casada y con dos hijos. Concha es una mujer con una vida tranquila y feliz que un día se despierta con la noticia de que por las redes sociales corre un vídeo íntimo suyo manteniendo relaciones sexuales con una pareja que tuvo hace 15 años. El vídeo sale ahora a la luz y se extiende de manera incontrolada porque ese hombre se ha hecho famoso en Italia gracias a un reality televisivo. «Cuando me enteré de esa noticia tuve ganas de abrazar a esa mujer, me hice muchas preguntas al respecto: ¿cómo estaría?, ¿se sentirá sola? Y acto seguido me pregunté cómo estaría yo si me viera en una situación igual, y tuve una sensación física, se me encogió el estómago. Paré y me pregunté ‘¿por qué me pasa esto?’, ¿por mi cultura, por mi educación, porque soy mujer? ¿Somos conscientes del daño que se puede hacer con un solo dedo? Se me vinieron muchísimas preguntas y esas ‘no respuestas’ y ganas de compartir esas cuestiones fueron el motor para escribir ‘La panadera’. Luego tuve la suerte de tener la beca de Nuevas dramaturgias de los teatros de Euskadi [el Teatro Principal Antzokia de Vitoria-Gasteiz, el Teatro Arriaga de Bilbao y el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián], y pude desarrollar el texto. Luego llegó el apoyo del Centro Dramático Nacional. [El director] Alfredo Sanzol creyó que era necesario que se contara esa historia y tuve la suerte de que depositara en mí toda la confianza para hacerla. Pude dirigirla, interpretarla y hacer todo lo que quise», explica la actriz y dramaturga.

Sinceramente dice que no sabe qué es lo que ha hecho «La panadera» para encandilar al jurado de los Max. «Si lo supiera lo repetiría», dice riéndose abiertamente. «Pero me siento muy agradecida», añade para mostrarse tajante en lo más importante: el público. «Lo más emocionante e importante para mí es el feedback con el público, que se plantea esas mismas preguntas que me hice yo, que se emociona y luego comparte muchas reflexiones con nosotros, se abren. Hemos hecho encuentros con el público y ha sido muy emocionante ver cómo ha llegado tanto a gente de mediana edad como a los más jóvenes. Todo lo que se genera después de la función, lo que se habla en el bar de la esquina, es lo mas importante que ha generado nuestra panadera».

La vida tras el Max

Tampoco se atreve a aventurar qué pasará después del premio. «Lo que sea, bienvenido será. Mi sensación es que tengo y quiero seguir haciendo, no puedo hacer otra cosa más que crear». Eso sí, «ojalá facilite que la obra vaya a más escenarios, seguir compartiendo esas preguntas con más gente».

Mientras tanto, ya ha alumbrado un nuevo texto, «que aún está muy tiernecito. Está en pinzas, pero me hace mucha ilusión leerlo, me emociona, me hace reír,... Estoy muy contenta y ojalá llegue a buen puerto». Aunque no desvela su contenido, asegura que cuando escribe no lo hace pensando en géneros: «No me planteo si voy a hacer comedia o drama, la sensación que tengo es incluso de sorprenderme a mí misma y pensar ‘anda lo que ha dicho este personaje’. Es como si los dedos fueran solos y eso es muy bonito. Escribir me permite también desarrollar a la actriz. Trato de ser muy sincera y esa sinceridad y compás con la vida hace que no haya drama, ni tragedia, ni comedia, sino todo a la vez».

Pero tampoco escribe solo para la Sandra actriz. «Eso me bloquearía. Me da mucha libertad pensar que lo que escribo puede que no lo lea nadie. Escribo con esa libertad de no pensar que el texto tiene que ser de una determinada manera, quizás se puede quedar en mi ordenador o borrarlo», concluye.