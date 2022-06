El guitarrista John Scofield, el contrabajista Ron Carter, el trompetista Dave Douglas, el saxofonista Joe Lovano y la banda Snarky Puppy, además de la cantante española Sílvia Pérez Cruz, son los atractivos principales de la 25 edición del Festival de Jazz de València que se ha presentado esta mañana en el Palau de la Música. El ciclo tendrá lugar entre el 2 y el 31 de julio con el Teatro Principal como escenario, aunque a partir de la segunda quincena del mes serán los barrios y pueblos de València Patraix, Natzaret, Campanar, Massarrojos, El Perellonet o Russafa- los que acogerán varias actuaciones.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha sido la encargada de presentar la programación, junto al director del Palau, Vicent Ros, y el coordinador del Festival, Enrique Monfort. Tello ha destacado que el presupuesto de este año (249.000) "casi dobla" el de la edición anterior y ha confirmado que el festival de 2023 se podrá celebrar de nuevo en el Palau ya que las obras de rehabilitación está previsto que terminen antes de junio.

Aun así, tanto Vicent Ros como Enrique Monfort han recordado que el Festival de Jazz tuvo como escenario original el Teatro Principal en el que ahora se celebrarán los conciertos principales, y han reconocido que, acústicamente, es mejor espacio para escuchar este tipo de música en directo que el Palau de la Música.

"Vuelve de esta manera el Festival de Jazz de València con un cartel cargado de Grammys", ha destacado la presidenta del Palau en su intervención. La apertura del ciclo tendrá lugar el 2 de julio y corresponderá a la Spanish Brass Barcelona Gospel Messengers junto a la Banda Sinfónica Municipal de València dirigda por Rafael Sanz-Espert.

El 5 de julio llegará John Scofield, a quien Monfort calificó como "uno de los tres mejores guitarristas de la historia del jazz". El músico presentará “Yankee Go Home!”, un disco con el que Scofield recrea a ritmo de jazz canciones del rock y folk norteamericano de la década de los 60.

También debuta en el Festival de Jazz de València Sílvia Pérez Cruz (6 julio) que presenta con la formación Farsa Circus Band, su propuesta interdisciplinaria de fusión Farsa. El trío de jazz Colina-Miralta-Sambeat (CMS) (9 julio) propondrá la fusión del jazz y el flamenco, junto con Juan Gómez "Chicuelo", uno de los guitarristas flamencos más reconocidos.

Ron Carter, uno de los contrabajistas con más grabaciones en la historia del jazz (ha trabajado en más de 3.500 álbumes) y miembro del histórico quinteto que formó Miles Davis entre 1663 y 1968 (también con Herbie Hancock, Wayne Shorter y Tony Williams), llevará el 10 de julio su gira de despedida de los escenarios a València, acompañado en esta ocasión por su cuarteto Foursight.

Dos grandes jazzmen como son el saxofonista Joe Lovano, uno de los "tenores" mas importantes que hay hoy en activo, y el trompetista Dave Douglas, uno de los grandes "improvisadores" contemporáneos, presentarán el 13 de julio su último trabajo, Other Worlds. Destaca también la visita y el debut en el festival de Snarky Puppy (12 julio), formación instrumental dirigida por el bajista Michael League cuyos discos son un compendio de jazz, rock, funk y músicas del mundo. Han tocado junto a Erykah Badu, Justin Timberlake, Snoop Dogg o David Crosby ytienen tres premios Grammy, uno de ellos por su espectacular directo.

La Orquesta de València vuelve al Festival con el gran trompetista David Pastor (8 julio). Presentarán el proyecto Symphonic Jazz Sketches, que será dirigido por Miguel Ángel Navarro. La siguiente cita será un ensemble de músicos valencianos, que harán un tributo al mítico disco The Black Saint and the Sinner Lady de Charles Mingus (14 julio). Y cerrará el Festival en el Teatro Principal, el homenaje al gran trombonista Toni Belenguer (17 julio), que protagonizará otro ensemble formado por algunos de los mejores músicos de la Comunidad Valenciana.

El Festival de Jazz también se caracteriza por su vertiente pedagógica, y, en este sentido, vuelven las profesoras y profesores del campus de Berklee en València, Berklee All Stars (7 julio) con un concierto de jazz fusión, jazz latino y música original. Como también destaca el debut de la cantante Damaris Gilabert con la Happy Band Sedajazz Kids (9 julio), con un espectáculo dentro de “Menut Jazz”. Además, vuelve el Seminario Internacional de Jazz del Palau de la Música, organizado por Sedajazz, que llega a su XXII edición y que se desarrollará del 27 al 30 de junio. Está dirigido a las y los estudiantes y músicos profesionales de Jazz que podrán asistir a Máster Clases de diferentes materias, jam sessions y otras actividades complementarias. Este año las actividades se realizarán en la sede del colectivo Sedajazz.

Jazz en los Barrios y Pueblos de València

No faltarán tampoco los conciertos gratuitos y al aire libre del ciclo “Jazz als barris i Pobles de València”, que este año se desarrollarán desde el 16 al 31 de julio, y que empezarán todos a las 20.00 horas. Ki Big band inicia el ciclo en el Parque Central (acceso por la calle Filipinas); seguirá Lirica Big band en la Plaza del Santísimo Cristo de Nazaret (17 julio); Jeff Jerolamon Jazz Experience en la Plaza de la Iglesia de Campanar (23 julio); Screaming Pillows en Massarojos (24 julio); Pilar McCarthy Quintet en el Perellonet (30 julio) y Arantxa Domínguez y Ricardo Belda en la Plaza de Patraix.