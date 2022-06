Simply Red, espejo de dignidad y entusiasmo

Mick Hucknall cumplía 62 años el miércoles. Será por eso que el concierto que dio en La Marina el martes por la noche al frente de su banda de toda la vida, Simply Red, tuvo el sabor de la celebración. Venía a divertirse. Con 60 millones de discos vendidos, una saneadísima cuenta corriente, una bodega cerquita del Etna donde cría sus propios vinos y ya recuperado de enfermedades y adicciones, el pelirrojo no siente la necesidad perentoria de salir de gira o sacar discos nuevos si no es para eso. Para pasárselo bien.

A lo largo de la escasa hora y media de su actuación demostró ser un tipo enrollado, simpático. Se dirigió en castellano al público en numerosas ocasiones y nos dejó cantar lo que nos dio la gana mientras él, una de las mejores voces que Gran Bretaña ha dado al mundo en los últimos 40 años, nos hacía a nosotros lo coros. Bailó y gesticuló alegremente y hasta imitó por momentos la voz de Barry White. Y cantó estupendamente, con la madurez, el peso y la oscuridad arenosa que han dejado los años en su preciosa voz de tenor, aguda, cálida e inconfundible.

Propulsado por una banda perfectamente engrasada, profesional, precisa, potente y polivalente, el show tocó casi todos los palos de la música negra, con predominancia del soul y del funk en su variante de ojos azules. Esta etiqueta se utiliza para señalar a los blancos pirrados por los discos de Aretha, Redding, Gaye y Sam and Dave entre otros, y que caló profundamente en la escena británica en los años ochenta cuando se hartó del tecnopop, las hombreras y el maquillaje y decidió volver a la pureza del manantial del ritmo y el alma. Recuerden la maravillosa peli The Commitments.

El repertorio estaba escogido para el disfrute general del público intergeneracional que acabó ofreciendo una buena entrada. “A new flame” supuso el primer momento especial de la velada, que rebosó feeling y melodías bonitas, como en “Your mirror” o en la balada “Holding back the years”, que emocionó a los asistentes con su solo de trompeta con sordina. Con el ambiente debidamente caldeado, Hucko y los suyos pisaron el acelerador con el reggae de “Night nurse” y la música disco de “Fake” y “Come to my aid”, convirtiendo la explanada y las gradas de silla en una resultona pista de baile.

Y, de repente, llegaron todos los clásicos. Temazos escuchados y radiados en innumerables ocasiones pero que cobraron un brillo especial gracias a que fueron interpretados con un sonido compacto, caliente, orgánico y entusiasta. El groove se apoderó de “The right thing” y “Something got me started”, imparables con los pitos al rojo vivo. “Fairground” fue una fiesta étnica y expansiva, con un espectacular trabajo de batería y percusiones que puso a danzar entre lo flamenco y lo sambero a Mick, feliz tras haber dejado a la peña contra las cuerdas con “Stars”, en la que mostró todos sus registros. Finalmente, el rugido de la enérgica y pasional “Money’s too tight to mention” dio paso a “If you don’t know me by now”, un caramelo de miel y jengibre, tan dulce, picante y divertido como fue un concierto difícil de olvidar.