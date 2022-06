Miren, Sonia y Yeli son de Bilbao, Tarragona y Sevilla. Han venido a València para ver los conciertos de Alejandro Sanz de este fin de semana. Han dormido once noches en la calle para poder estar en primera fila. Acamparon en la mediana ajardinada que hay entre el centro comercial y la Ciutat de les Arts. Allí, junto a otra docena de admiradoras del ídolo pop, viven con lo justo. Un par de tiendas de campaña, neveritas de playa, cuatro sombrillas, sillas, tumbonas y algo de ropa. Compran la comida en el hipermercado y se asean a diario en los lavabos de la galería. Alguna compañera de correrías valenciana les presta su casa para darse una ducha ocasional. Cuando las visito en la mañana del viernes el sol es vitriólico y devastador. Lo peor de la ola de calor está todavía por venir. Me río yo de la Kiss Army, los Deadheads y las Turbojugend.

No son ningunas quinceañeras. Han cumplido los cuarenta y tienen una vida, con trabajos y familia. Miren, por ejemplo, hace los deberes con su hijo todas las tardes a través de Facetime. Esta semana han estado aquí pero después se irán a Sevilla, Valladolid y A Coruña. En esas tres ciudades ya hay amigas suyas acampadas guardándoles el sitio. Están perfectamente organizadas. Seguirán a Alejandro hasta que el bolsillo y el cuerpo aguanten, en una vida de sacrificios y privaciones que se torna plenamente satisfactoria cuando el de Moratalaz sale al escenario. Si les dicen que está prohibido acampar, abandonan las tiendas y duermen en bancos. O se pasan las noches en vela recordando otros conciertos, compartiendo anécdotas, intimidades o encuentros con el cantante. Todas lo conocen personalmente, han pasado con él algunos minutos. Él sabe quiénes son, siempre están delante del escenario. Las llama “fams”, contracción de fan y familia. También se han llevado algún susto desagradable. Los fulanos que hacen botellón antes de entrar a la discoteca contigua vomitaron y orinaron demasiado cerca del vivac. Ellas mismas lo limpiaron a la mañana siguiente. Otros desgraciados intentaron entrar en la tienda y las chicas tuvieron que sacar los colmillos.

Se han turnado para asistir a los conciertos porque alguien tiene que cuidar del campamento. Miren irá el sábado. Creo que el del viernes no fue un gran concierto. El sonido era estridente, sin finura ni matices. El talento del astro es inapelable, pero anda 'regu' de voz. Que la peña no pare de cantar ni un segundo tampoco ayuda a escucharlo. Él se deja llevar y ofrece el micro sin problemas. El colosal karaoke solo se detiene para gritarle guapo, pedirle canciones y hacerle simpáticas proposiciones subidas de tono. La conexión emocional entre público y cantante es cósmica y cuando suena “Corazón partío” el entusiasmo cobra visos de paroxismo. El repertorio está escogido para el disfrute general, con mucha revisión de clásicos, pero agrupados y fragmentados, una maniobra que acaba desluciendo el espectáculo. Me da la sensación de que a la gente le da igual. Han ido a divertirse, a pasar un rato en su compañía, a disfrutar de su presencia y a rendirle pleitesía. A cantar con él, no a escucharlo cantar. Me parece la mar de lícito. Mientras, yo le envío a Miren fotos y vídeos del concierto, que termina con “Ese último momento” y un huracán de confeti. Antes de entrar le he acercado dos pastillas de chocolate pijo con la esperanza de hacerle más llevadera la espera. Cualquier cosa es poca para las chicas de Sanz.