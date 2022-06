"La culpa más dañina es la que nos autoinfligimos"

Palmira Cañada (València, 1966) es funcionaria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, pero desde su más tierna infancia ha sentido la llamada de la poesía. «Escribo desde los seis años», explica a Levante-EMV. Y no le ha ido nada mal. Se ha formado en talleres de poesía de la Universitat Politècnica de València y, a través de ellos, ha alumbrado Aguas rotas, un poemario que le ha dado una buena alegría: ganar el XXXVII Premio Gerardo Diego de Poesía para autores noveles. La obra «explora de una forma valiente la condición femenina y el sentimiento de culpa de la mujer en todos sus aspectos», según la Diputación de Soria, que organiza los galardones. Se trata de «una denuncia de la ancestral agresión patriarcal mediante un cuidadísimo uso genuino del lenguaje poético. En ella, la autora novel demuestra que la poesía también puede ser una forma de empoderamiento y de lucha».

¿Cómo es «Aguas rotas», el poemario con el que ha ganado el Premio Gerardo Diego?

Lo he trabajado desde la unidad, para hacer que todos los poemas fueran uno solo, pero le he dado más intensidad a la parte central que es sobre la culpa en la mujer. Es como si las mujeres arrastrásemos un sentimiento de culpa muy antiguo e inconsciente, un sentimiento que no pasa el filtro de la razón.

El título es muy sugerente.

Tenía la necesidad de romper esa cadena de transmisión de la culpa. El libro va evolucionando y es una analogía del embarazo y el parto. Como una rotura de aguas emocional.

¿Se ha liberado de esa culpa ancestral al escribir este poemario?

Ha sido un aprendizaje muy bonito y edificante. La vida continúa y te va poniendo obstáculos, pero tienes que seguir batallando.

Su trabajo en Justicia le habrá permitido ver más de cerca la culpa.

Trabajar en esto y escuchar sentencias te permite ver cómo la mujer es sometida a la culpa. La Justicia tiene un impacto sobre la mujer.

¿Hay distintos tipos de culpa?

Posiblemente sí las haya. La de la mujer es ontológica. Nos bombardean desde tantos estamentos como la Justicia, la Iglesia y la sociedad misma. La culpa doméstica es un sentimiento de culpa global.

¿Cuál es la peor culpa de todas, la que más nos afecta?

La más dañina es la que nos autoinflingimos a nosotras mismas, en la que te aceptas como culpable. Es como si naciéramos con todo hecho, aceptamos nuestro lugar en el mundo. Yo me identifico mucho con un personaje de la Biblia, con María Magdalena. Fue una mujer valiente y capaz que quiso seguir lo que ella consideraba su camino.

¿Cómo es esa culpa de la mujer? ¿Cómo la ha vivido usted?

Pienso en cuando di a luz y me incorporé después de la baja. La forma de afrontar la maternidad y paternidad es muy diferente entre hombres y mujeres. Lo mismo ocurre con el cuidado a los mayores. La mujer se siente más responsable del cuidado.

¿Hay parte autobiográfica?

Puede que este poemario haya sido un hablarme a mí misma, pero desde una voz que no reconozco. Es algo que sale de dentro hacia afuera. Hay voces que nos salen así pero con las que no nos identificamos. Son voces que están más libres. Podría decir que es un diálogo de mi parte racional con los versos.

¿Cómo acaba una funcionaria de Justicia escribiendo poesía?

Me gusta escribir poesía desde pequeña. Escribo desde los seis años. Escribía sobre todo lo que me impactaba. Tengo poemas sobre una persona de la calle, sobre un partido de fútbol... La poesía siempre ha estado en mí.

Justicia y poesía parecen dos mundos diametralmente opuestos.

Quizás por eso también tuve la necesidad de escribir.

Sobre todo por lo diferente de sus lenguajes.

El lenguaje judicial intenta abarcar muchas situaciones. Las leyes tienen que abarcar muchas situaciones con pocas palabras y eso genera mucha ambigüedad. Hay un margen para acoger situaciones dispares.

¿Cuáles son sus referentes literarios?

He pasado por muchas etapas, pero estoy abierta a leer todo tipo de poesía. La gente joven hace poesía muy fresca y valiente. Pienso, por ejemplo, en Mario Obrero. También me gusta José Ángel Valente, Federico García Lorca, San Juan de la Cruz o Francisco Brines.

¿Tiene otro proyecto en marcha?

Sí, pero no tengo prisa. Yo soy feliz escribiendo, lo que intento es sacar el mejor verso. La poesía es la que te marca el ritmo, no tú a ella.