Blue Jeans: "Me gusta engañar al lector"

Lo suyo es la novela juvenil. De la novela «romanticona», Blue Jeans se ha pasado al thriller sin renunciar a un estilo «muy personal» que es «innegociable», dice. Desde que en 2009 escribió ‘Canciones para Paula’, ha publicado quince novelas, la última ‘Los crímenes de Chopin’. Va a una por año.

Intriga, misterio, amor y crímenes son la base de ‘Los crímenes de Chopin’. Ambientada en Sevilla, Blue Jeans -seudónimo de Francisco de Paula Fernández- vuelve a convertir al lector en cómplice de una investigación.

¿No cree en la independencia de los medios de comunicación y el Cuerpo de Policía?

Pero los medios de comunicación también tienen que saber que las novelas son novelas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De todas formas, sí creo que en ambos sitios ocurren episodios como los que se recogen en la novela. Soy de los que busca cositas sensacionalistas o jerárquicas para que las historias no sean planas.

Pero sí cree en la honestidad de los periodistas y policías.

En todos lados hay gente buena y gente mala. Esto es una novela y mis pensamientos no están ahí recogidos.

En plena canícula, el cóctel de amor, intriga y misterio de ‘Los crímenes de Chopin’ acaba siendo muy refrescante.

Me gusta mezclar cosas y creo que puede ser una buena lectura para el que esté en la piscina, en la playa o el que quiera pasar una noche de insomnio.

Engañar es un juego entre el lector y yo, en el que él trata de averiguar el final antes de que yo se lo cuente

Convierte la lectura en un reto constante hacia el lector para descubrir el culpable.

Así lo intento. Esto me viene de mi pasión por la novela de misterio, por la novela negra, por Agatha Christie... Tengo el mal del escritor de fijarme en cómo están hechos los libros para tratar de engañar al lector porque yo es algo que también intento hacer. Engañar es un juego entre el lector y yo, en el que él trata de averiguar el final antes de que yo se lo cuente. En este tipo de libros, jugar es lo más divertido.

¿La culpa y la búsqueda de la verdad es el esqueleto de ‘Los crímenes de Chopin’?

No sé que decirte. Creo que la columna vertebral son mis personajes. Me gustan las novelas corales en las que se reparte el peso de la historia en varios personajes y transcurre en sitios diferentes. Trato que el lector sepa en cada momento qué están sintiendo los personajes; luego, las historias ya se van dando.

Uno de sus protagonistas, Niko, es un delincuente que vive al margen de las reglas pero que lucha para que éstas se cumplan. Una contradicción muy habitual.

Él es un ladrón de guante blanco que se ve metido en un jaleo por sus imprudencias pero también por lo que ha aprendido, ya que ha tenido una infancia complicada al morir sus padres y quedarse con su abuelo que es un delincuente. Él es un chico inteligente, un virtuoso del piano, un chico polaco que ha aprendido el español a base de leer que busca solucionar el enigma porque también le conviene que la policía consiga adivinar quién fue el autor real de los robos.

¿Por qué Chopin?

Es extraño. Escucho por las noches música clásica y relajante para poder dormir y, en una de esas, se me vino a la cabeza la frase: ‘Los crímenes de Chopin’. ¿Qué hice? cogí el móvil y le mandé un wasap a mi pareja, que estaba dormida, con lo que imaginaba que podía salir de ahí. Escribí el boceto de lo que finalmente sería la novela.

El protagonista firma sus delitos con una partitura. ¿Cómo firmaría en su caso?

No lo sé, creo que con la partitura está bien firmado. La idea era que cuando apareciera la policía en escena se escuchara alguna pieza de Chopin, pero no conseguí hilarlo y por eso opté por la partitura. Escuchar música exigía un ordenador encendido, o una cajita de música o incluso Alexa... y era difícil de coordinarlo, por eso decidí lo de la partitura. No sé como firmaría, la verdad. Soltar algo de buenas a primeras, no tiene sentido.

Si tuviera que resumir este libro en una frase, ésta sería...

Un thriller juvenil para todos los públicos.

No cierro puertas a nada y no sé si volveré a escribir libros de corazoncitos

¿Blue Jeans ha dejado atrás escribir de amor adolescente?

Siempre he tenido esta etiqueta y entiendo que, incluso a la propia editorial, le interese. Mis diez primeros libros tienen corazoncitos en la portada y todos tienen títulos romanticones y tal, pero a pesar de eso, yo trataba de hablar de trastornos de la conducta alimentaria, bulling, sexo, identidad sexual, autolesiones... pero es verdad que al final el lector se quedaba con quién se quedaba con quién. No cierro puertas a nada y no sé si volveré a escribir libros de corazoncitos. El amor y la amistad siguen inmersos en mis libros porque lo considero una parte importante de mis novelas, pero no sé que pasará en el futuro.

¿El salto al thriller fue por convicción?

Totalmente. Estaba escribiendo la segunda parte de ‘Algo tan sencillo’ y en una reunión con la editorial les dije que creía que era bueno salir de la zona de confort antes de que el lector se cansara de lo que estaba haciendo. Propuse hacer misterio sin alejarme mucho de lo mío y creo que dimos en el clavo porque, desde ‘La chica invisible’, todo funciona muy bien.

Nací en este mundo literario con seudónimo y Blue Jeans ya una marca

Tres de sus novelas, ‘Buenos días princesa’, ‘La chica invisible’ y ‘El campamento’ ya han saltado a la gran pantalla, ¿cree que lo hará esta?

Parece fácil, eh... Pues que las novelas juveniles funcionen así es superdifícil y casi un milagro. Es verdad que las plataformas han abierto muchas puertas pero es complicado. Si llega una productora y habla con la editorial y vendemos los derechos bienvenidos sea porque le da más vida al libro y es una experiencia muy divertida.

Y ahora que ya sea sabe quién está detrás de Blue Jeans, ¿por qué sigue firmando con seudónimo?

Porque nací en este mundo literario con seudónimo y es ya una marca. No es fácil hacerse un hueco en este mundo y menos en la literatura juvenil y, después de todo el trabajo hecho, no lo voy a dejar. Si algún día decido hacer otro tipo de libros, tengo mi nombre en la reserva por si acaso. Estoy muy orgulloso y contento de ser Blue Jeans y que la marca esté consolidada.