Des de fa anys, l’impacte de l’activitat humana sobre el nostre entorn és cada vegada major. Amb tot, el planeta viu una situació d’alerta climàtica que amenaça greument la nostra subsistència. «Vivim en un estat d’emergència climàtica i hem d’actuar ja per a que la situació canvie», va advertir la directora de la Fundació Bromera, Rosa Mengual, durant la seua intervenció en la presentació de la nova edició de la campanya ‘Llegir en valencià’.

Baix el lema ‘Llegir en valencià, per a salvar el món’, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura promou la sostenibilitat del planeta i aborda els grans reptes globals a través de la lectura. «El futur encara no està escrit i llegint podem salvar el món», va assenyalar Mengual.

De la mà d’onze autors i autores valencians, els lectors i les lectores podran llegir històries que tenen com a protagonistes els principals Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Els llibres, que van dirigits a persones que s’inicien en la lectura en valencià, contenen característiques tècniques específiques que faciliten la comprensió lectora dels textos. Així doncs, en els diferents relats es fa ús d’un vocabulari senzill, d’una mida de lletra gran i d’un interlineat generós. A més, els onze llibres van acompanyats d’un glossari amb la definició de les paraules menys conegudes, una secció explicativa que amplia la informació sobre els ODS i recomanacions d’altres llibres d’autors i autores valencians.

Presentació de la 16ª edició

La presentació d’aquesta nova campanya, que ja va per la 16ª edició, va tindre lloc ahir a la Sala Rex Natura d’Alzira i va reunir algunes de les principals autoritats polítiques i culturals de l’esfera valenciana.

A més, també van estar presents els representants de les nombroses institucions públiques i privades que patrocinen aquesta iniciativa, com són Levante-EMV, Información, Consum, la Diputació de València, Arroz Dacsa, Teika, Caixa Popular, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, Escola Valenciana, la Generalitt Valenciana, l‘Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Consell Valencià de Cultura.

El primer llibre, aquest diumenge

La presentació va comptar amb la lectura del llibre ‘Marina i el misteri de l’aigua’, escrit per Jovi Lozano-Seser. Els lectors de Levante-EMV podran aconseguir aquest exemplar de manera totalment gratuïta aquest mateix diumenge, 19 de juny, amb l’inici de la campanya.

Levante-EMV, col·laborador d’aquesta campanya des de l’any 2005, distribuirà al llarg de les pròximes setmanes cada un dels llibres d’aquesta col·lecció pel preu simbòlic d’1 euro amb el diari cada dissabte i diumenge fins al 24 de juliol. A més, els lectors de Información, pertanyent al grup editorial Prensa Ibérica, podran fer-se amb els llibres de la campanya ‘Llegir en valencià, per a salvar el món’ pel mateix preu els divendres i dissabtes a partir del proper 3 de juliol.

Per últim, durant la campanya, es posarà en marxa un concurs en el qual els participants hauran de respondre setmanalment preguntes sobre els llibres. Entre els diferents encertants es sortejaran més de 3.500 euros en premis, que inclouran vals de compra per als supermercats Consum i les botigues de Pollos Planes, carrets d’anar a comprar de la marca Rolser, lots de productes Café Silvestre, entrades dobles per al Bioparc i un dinar en un restaurant a càrrec d’Arroz Dacsa.