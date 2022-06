Ismael Serrano: "Parece que la izquierda ha de estar siempre pidiendo permiso"

Ismael Serrano llega hoy al Palau de Congresos de València con una doble presentación: la de ‘Seremos’, su disco compuesto durante la pandemia y publicado en 2021, y la de «Seremos», el espectáculo entre el teatro y la canción con el que celebra 25 años de carrera y de versos como

«Y en el futuro espero, compañeros, hermanos, ser un buen tipo, no traicionaros». «

Creo que he cumplido, y también con lo de mirarme al espejo y reconocerme, como también dice esa canción -asegura el músico madrileño en conversación telefónica con Levante-EMV-. Con las contradicciones normales, con mis crisis, mis interrogantes, pero he cumplido. Cuando uno empieza suele ponerse arrogante y solemne y con el tiempo te vas tomando menos en serio y empiezas a ser más permeable. Pero he sido fiel a una forma de entender el oficio y a unos principios ideológicos».

«Vuelve la canción protesta», se burlaban Los Planetas.

Y mira, muchos indies han acabado haciendo algo parecido a lo que hacíamos nosotros, han acabado expresándose políticamente, que era algo que siempre habían eludido. Había una parte del indie que tenía una mirada algo cínica, descreída y condescendiente hacia los cantautores. Nos achacaban una superioridad moral que ellos ejercían sobre nosotros.

En los festivales hay bastante cantautor camuflado de banda «indie» con llamativos decorados y grandes pantallas.

Eso es. Los prejuicios se acaban convirtiendo en un boomerang que te acaba golpeando. La canción de autor es eterna y el modelo de cantautor ya lo tenemos en Woodie Guthrie, Pete Seeger o Bob Dylan. Lo curioso es que la gente del indie reivindicaba a Dylan o a Neil Young pero miraba con desprecio a Aute o a Serrat. La pose revelaba la ignorancia.

Woodie Guthrie decía que su guitarra era una máquina de matar fascistas. ¿Aún tienen ese poder?

La música puede resultar una herramienta combativa interesante porque nos hace entender que no estamos solos cuando cuestionamos la realidad o tenemos una visión crítica. Y sentirte acompañado te hace sentir más fuerte y no instalarte en la resignación. Otra cosa es que la música sea también pueda ser objeto de usar y tirar o se utilice para adormecernos.

¿Qué música nos adormece?

Hay canciones o expresiones de la música urbana, del pop o del rock, y seguro también de la canción de autor, que apelan al individualismo más salvaje, a pasar de todo, a la ambición por el lujo desmedido y que le jodan al resto del mundo.

En «Sereno» canta mucho sobre hacerse mayor. ¿Por qué?

Es un conflicto que está en todos mis discos. Desde el primero, porque las canciones nostálgicas más bonitas se escriben en la juventud. Cuando uno es joven está obsesionado con el paso del tiempo, y con la edad te vas dando cuenta de que no es tan malo en tanto en cuanto vas aprendiendo sobre ti mismo. Además, como dice Michael Caine, la alternativa a cumplir años siempre es peor.

«No soy el cantautor que viene a ordenarte la vida», anuncia. ¿Pesa tener a tanta gente pendiente de lo que canta?

Sí, pero también es la parte más bonita, cuando te das cuenta de que de alguna manera has acompañado a alguien en algún momento de su vida. Ves que la canción ha cumplido su objetivo porque uno compone para sentirse acompañado. La necesidad de los músicos de escribir canciones responde a un déficit: no sabemos lidiar con el paso del tiempo, gestionar la pérdida, renunciar… Somos como niños chicos. Pero esa frase viene más bien de quitarse ese aire de superioridad moral que se le presupone al cantautor que te marca el camino.

Los «cursis cantautores engreídos» que dice la canción que ha escrito su padre.

Eso es. A mí ser cursi de vez en cuando no me parece malo. Lo malo es serlo permanentemente. Y con el engreimiento, lo mismo. Toda persona que se sube a un escenario lo hace porque siente que debe ser escuchado, y ahí siempre hay un punto de vanidad. Sin ese puntito no habría artistas.

También es un disco con canciones sobre la lucha de las mujeres.

Si antes el relato generacional lo contaba otro vez papá, el relato generacional de ahora lo están escribiendo las mujeres. Su lucha representa la posibilidad de un cambio de paradigmas y la primera línea de resistencia del embate del neofascismo, por eso reciben los ataques que reciben.

¿Le da miedo el panorama político?

Me gustaría pensar que es como el cambio climático, que estamos al borde del no retorno pero que aún tenemos posibilidades. Quiero creer que estamos a tiempo, sobre todo si los medios de comunicación se dan cuenta de que la normalización de ciertas actitudes y señalamientos no traen nada bueno. Mucha gente mira hacia otro lado porque se siente a salvo. Y se equivoca totalmente. La historia más oscura del siglo XX nos enseña que más tarde o temprano acaba pasando.

¿Qué desafina en la izquierda?

La autoestima. Estamos dando por perdidas batallas que aún están en disputa como la de la libertad, la patria, la bandera o incluso la de la rebeldía. Es esa cuestión cultural de la izquierda de vivir en el desencanto constante, en la falta de fe en uno mismo. Parece que la izquierda ha de estar siempre pidiendo permiso y perdón pese a estar respaldada por una mayoría.