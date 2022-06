El Festival Cultural Renaixement clausuró su sexta edición con un concierto de Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, que ofreció el sábado el programa «Plant d’amor, música i poesia del Segle d’Or al voltant de Joan Brudieu i Ausiàs March», en el Monasterio de San Miguel de los Reyes con un repertorio que incluyó obras del siglo XV que se escucharon en ciudades de la Corona de Aragón como Nápoles, València y Barcelona.

Posteriormente, tuvo lugar el ‘Sopar dels Borja’, una cena temática alrededor de esta influyente familia valenciana con música de la época, poesía renacentista y danza, a cargo de Gama&Blasco Ensemble y la TransferMove Compañía de Danza, dirigida por el bailarín Toni Aparisi.

El festival comenzó el pasado jueves y han actuado el Ensemble Andalusí de Tetuán, dirigido por Aziz Samsaoui, con el programa El ocaso de Al-Ándalus, romance andalusí: moaxaja & zejel; Capella de Ministrers con el programa La perfecta dama, Mencía de Mendoza; The Swan Consort, dirigido por Anida Datta, con Out of the Deep; y la Acadèmia CdM con el Cancionero de Montecassino.

Asimismo, acogió una reunión, actividades, talleres y conferencias de la Red Europea de Música Antigua (REMA), una asociación que agrupa a más de 130 organizaciones de 23 países europeos que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y del Ministerio de Cultura francés para impulsar su proyecto, que con la presencia de 30 de sus miembros ha convertido a València en estos días en capital y punto de referencia de la música histórica.

El Festival Renaixement está organizado por la Fundación Cultural CdM (FCCdM) y Licanus en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, la dirección general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana.