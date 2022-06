El arte de la fotografía de prensa en València

Cuando el fotoperiodista José Aleixandre Porcar entró en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, el historiador y el también fotógrafo académico Joaquín Bérchez le agradeció que, siendo una persona con una dilatada trayectoria en la fotografía de prensa, «haya tenido el tono cabal de narrarnos sin excesiva alharaca, el fluir histórico de la fotografía de prensa en Valencia, un discurrir dicho sea de paso en el que ha figurado como protagonista de excepción desde los años ochenta».

La Fundación Bancaja inaugura el jueves una retrospectiva de ese gran trabajo de Aleixandre. Una selección donde no faltará su famosa Cicciolina en la falla de Na Jordana. Un retrato que resume para los más jóvenes aquella efervescente València donde la actriz porno de origen húngaro que llegó a diputada italiana ejerció de pirotécnica fallera durante unos días. Su ‘Cicciolina y el contrapunto fallero’ pasó a la historia como exponente de la «socarronería mediterránea interpretada en clave de instante decisivo» por Manuel Falces, el más importante analista de la fotografía española contemporánea».

Aquella fotografía berlanguiana no hace justicia a la trayectoria del fotoperiodista valenciano que durante más de 36 años como fotógrafo de prensa, 32 de ellos en Levante-EMV, congeló la memoria colectiva con un disparo fotográfico.

‘El Mossen y la mendiga en la procesión de la Virgen de los Desamparados’, o ‘El gitano y la cabra equilibrista en el quicio de las calles de la Universidad y Comedias’ son otras de sus famosas fotografías. Pero Aleixandre sabe como nadie que el arte de prensa se construye sobre la base de ese trabajo cotidiano que siempre supera a la ficción. Salir de casa con la cámara al cuello supera a un safari africano exclusivo, porque nunca sabes por donde saldrá el lado más salvaje de la ciudad que habitas.

Galería histórica

No hay personalidad de los últimos lustros que no haya pasado por la cámara de Aleixandre, autóctonas o de visita; ni suceso trágico, calamidad climática o acontecimiento deportivo o cultura que no haya merecido su atención.

La exposición de Bancaja será lo más cercano a un acontecimiento cívico de la historia local, pues como sostiene Aleixandre «el fotoperiodismo es el arte de escribir los hechos con imágenes». Unas instantáneas que publicadas en el periódico adquieran una dimensión universal, con mucho más valor que las algunas de paso fugaz por el metaverso.

«Gracias amigo Aleixandre -concluyó Bérchez su discurso de apadrinamiento en la San Carlos-, por habernos dado estas visiones de la València de los ochenta. Sin ellas nuestras miradas de ese periodo habrían perdido esa inesperada atmósfera socarrona, tan humana y tan de toda la vida que atraviesa la vida española, gracias por ayudarnos a desempapelar humanamente este período, desde el presente que vivimos, de tan tornadiza memoria, por ponernos en razón con tus fotografías de esa cultura de nuestro inmediato pasado, acaso hoy más interpretado interesadamente desde el presente que el vivido».