Javier Arias: "Una persona que viene en patera o en avión, de una situación difícil, va a querer progresar"

El acento argentino delata a Javier Arias, profesor con más de diez libros publicados y articulista de Levante-EMV. Empezó con la novela histórica, continuó con ficción de trasfondo social y ahora sorprende con una trama trepidante de mucha actualidad.

¿’Algún día volveré a buscarte’ es un ejercicio de nostalgia, melancolía o terapéutico?

Viví un proceso de nostalgia muy potente cuando volví de Argentina. El protagonista, Samir, tiene mucho de mí, pero yo no soy Samir.

Claro, es una novela.

Siempre busco tramas potentes para conectar con la parte emocional del lector, y Samir me interesaba por el tema de la inmigración.

¿Conocimiento de causa?

Nunca fui argentino, siempre español. Nunca tuve la nacionalidad argentina porque mi padre tenía miedo que la perdiera como él. Me crie allí, pero cuando vine era el argentino. La nostalgia es el motor de todos mis trabajos.

El protagonista, Samir, de origen árabe, es abandonado de pequeño en la playa de El Saler, y de mayor es capitán de la Guardia Civil.

La trama es ese viaje de ida y vuelta de alguien que se convierte en guardia civil después de haber tenido una infancia y juventud difícil tras ser abandonado.

¿Conoce los centros de menores?

Investigue sobre ellos, pero me inventé el de Alzira. Fui a varios centros de menores, pero no quieren contarte nada.

Es un tema sensible.

Entonces no había centros de menores en manos del Estado, estaban en manos privadas, la mayoría de la Iglesia. Para no poner a nadie en problemas me inventé este centro de los Niños de Santiago Apóstol.

Le ha salido un ‘thriller’.

Sí, es la columna vertebral de la historia, y me esfuerzo para que el lector vea como encajan las piezas de la trama.

¿Le interesa la memoria?

Intentar reconstruir que fue de la madre del protagonista es fundamental para todas las personas abandonadas. Somos un reflejo del pasado.

¿La infancia es determinante?

La infancia y la adolescencia. Pedagógicamente, sabemos que los tres primeros años de vida son determinantes.

Samir tiene 3 años cuando su madre lo abandona.

Me gusta contrastar el personaje de Samir con Marc, su «hermano» de orfanato, como uno aprovecha las oportunidades que le da la vida y el otro no. Eso lo veo como profesor en el aula.

¿La identidad también pesa?

La identidad nos define. Pienso que Europa será de los inmigrantes. Ellos vienen con ganas de comerse el mundo.

¿Le pasó?

Hice temporadas de camarero mientras estudiaba. Una persona que viene de fuera, en patera o en avión, de una situación difícil va a querer progresar, como Samir,

Hay pasajes de xenofobia.

Ahora tenemos una sociedad con vetos claros a la xenofobia, pero en el momento de la historia tenía más rechazo por ser huérfano y estar en un centro de menores que por llamarse Samir.

¿Qué le decide situar la acción en El Saler, El Palmar y l’Albufera?

Me parece un paisaje encantador y hay que dar valor a lo que tenemos cerca. Cuando alguien publica un libro cree que igual se puede traducir a otras lenguas, y por eso hay que buscar escenarios auténticos.

¿También pensando en su salto a la pantalla, no?

Eso es una lotería.

Samir soñó siempre que su madre volvería a buscarlo. ¿Los sueños se cumplen?

Solo cuando hay lucha y entrega detrás, pero no de la forma que imaginabas.

Me han dicho que está muy atento a la opinión de sus lectores.

Más bien de las lectoras. Sabemos que son las mujeres las que más leen, y me dicen que Algún día volveré a buscarte es una novela muy potente, de fácil lectura. Me encantaría escribir sobre mis padres, pero siempre estoy con la mirada puesta en que mi libro llegue a un público muy amplio.

¿Qué le dice a una lectora que todavía no ha leído a Javier Arias?

Que todos mis libros tienen un inicio potente con la intención de captar la atención desde la primera página, y luego hay una trama que cautiva las emociones de manera in crescendo.