El proper dissabte 16 de juliol tindrà lloc a l’Elca, la casa de Francisco Brines a Oliva, la representació de l’obra teatral Presoners, creada per Albena Teatre per a la Direcció General

de Cultura i Patrimoni de la Generalitat. La ficció, basada en fets reals, recupera la memòria històrica a partir de la correspondència de persones empresonades entre 1939 i 1975 per les seues idees polítiques, i pretén ser un record i un homenatge a la veu de tots els represaliats per la dictadura franquista.

L’espectacle, que el 2021 va guanyar el premi al millor text en els Premis de les Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura, consta de sis monòlegs escrits per Pasqual Alapont, Sònia Alejo, Chema Cardeña, Patrícia Pardo, Rodolf Sirera i Begoña Tena. La interpretació és de Maria Caballero, Enric Juezas, Águeda Llorca, Miguel Ángel Romo, Imma Sancho, Bruno Tamarit i Merce Tienda.

Hi haurà dues funcions, una a les 10 del matí i l’altra a les 7 de la vesprada. Per les característiques de la producció, l’aforament és molt limitat i les entrades s’han reservat per als Amics de la Fundació, principalment. Per a més informació, els interessats poden adreçar- se al telèfon 696 05 44 98.

L’obra, estrenada el 2020 amb gran acceptació, actualment es reposa fins al 10 de juliol al Monestir de Sant Miquel dels Reis, i ha exhaurit totes les localitats disponibles.