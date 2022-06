José Aleixandre: "Ricard Pérez Casado y Rita Barberá eran los que más facilitaban el trabajo"

No se puede tutear a un compañero en una entrevista. Son miles de horas juntos y algunos reportajes en común. Además de su labor en la Real Academia de Bellas Artes, desde mañana expone en la Fundación Bancaja. Sostiene que su mítico malhumor era una leyenda jaleada por la redacción. «Desde que no trabajo tengo un humor fenomenal, como dicen mis hijos».

¿Ves cosas distintas en esas fotografías después de los años?

Las fotografías siempre mejoran con el tiempo, les coges más gusto. Las puedes agrupar con más perspectiva, pero estas fotografías son parte de un proyecto expositivo que tenía muy claro.

¿Por qué 54?

El proyecto inicial era de 150 fotografías. De esas volví a seleccionar 54.

Aunque hay de toda tu carrera, la mayoría son de los años ochenta y noventa.

La mejor época del fotoperiodismo es la de los ochenta y noventa, porque utilizábamos el blanco y negro, un material que me ha entusiasmado.

¿Cuál es la diferencia con el color?

Se tenían que medir más las fotografías, pensártelas mucho más, tienen más drama.

¿Qué pasó a principios de siglo?

Empieza a decaer la calidad de los temas y se inventan las ruedas de prensa, compromisos y demás. Algo que se generaliza con la llegada del color.

La fotografía es un arte, ¿no?

Por supuesto que sí.

¿Y el periodismo?

También. Recuerdo siempre que los escritos del crítico taurino Joaquín Vidal, que me enseñó a hacer fotografía taurina, eran muy leídos por gente a la que no le gustaban nada los toros. Era el placer de leer un texto bien hecho, ¿dime si eso no es arte?

¿Hay fotógrafos a los que no les gustan los toros que hacen buenas fotos taurinas?

Los fotógrafos deben hacer de todo, sobre todo los que no están especializados. A muchos de mis compañeros no les gustaba ni el fútbol, ni los toros, pero se tenía que hacer lo mejor posible.

He visto muchos políticos en la exposición. ¿Alguno te decía que le sacarás el lado bueno?

Nunca jamás me dijo eso un político. Sí, algún artista.

¿El político más simpático?

Los que más facilitaban el trabajo eran Ricard Pérez Casado y Rita Barberá.

¿Los más antipáticos?

Muchísimos.

¿Has dejado de hacer un trabajo antipático?

En el Teatro Principal a una artista que hacía un monólogo muy largo.

Lola Herrera y su ‘Cinco horas con Mario’.

Sí. Me fui sin hacer las fotografías.

La mayoría de fotógrafos de prensa hacen también trabajos por su cuenta, ¿no?

En mi segunda época, sí, pero en la primera, en el boom de la fotografía, no, eran fotoperiodistas a tiempo completo porque nos formamos en las corresponsalías de periódicos de Madrid y Barcelona y las agencias.

¿Tu primera fotografía publicada en un periódico?

En 1981, en el Diario de Valencia.

¿La última?

El acto institucional del 9 d’Octubre de 2015 en Levante-EMV. He fotografiado a todos los presidentes de la Generalitat.

¿Cómo llevas la jubilación?

Bien, con demasiada faena.

¿De académico de San Carlos?

La Academia se cruza en mi vida en un momento que estoy hundido en la miseria por temas personales y fue una inyección de adrenalina en vena que me nombrasen académico de San Carlos, donde me he involucrado mucho.

¿Cómo le explicarías a un estudiante de periodismo tu exposición?

La vida a través de un objetivo seria uno de los titulares tópicos y le explicaría cada una de las fotografías.

¿Cómo ves la prensa actual?

Cada vez son menos los grandes periodistas.

¿Cómo se llevan las redes con el fotoperiodismo?

Muy mal. Antes teníamos tiempo para pensar y editar la fotografía, mientras que ahora permanece la cantidad, no la calidad. Cuantas más fotos para una fotogalería mejor. Antes con una fotografía definías una información, ahora eso no pasa mucho.

¿Cómo tu foto de Cicciolina en Na Jordana?

Es una fotografía curiosa. Estaba en el periódico y me llamaron de Na Jordana que le iban a imponer la insignia de la falla a Ciccolina y ella nada más ver la cámara se bajó el vestido palabra de honor.

¿A quién te hubiese gustado fotografiar?

A Josep Renau.