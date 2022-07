La actriz Malena Alterio, conocida por sus papeles en series como Vergüenza o Señoras del (h)ampa y películas como Al final del camino o la reciente Toscana, ha visitado esta tarde los cines Kinépolis para presentar su última comedia como protagonista, Mamá noEnredes, que llegará a las pantallas mañana viernes. Durante su encuentro con los medios, Alterio ha estado acompañada por el actor granadino Antonio Pagudo (La que se avecina) y por la guionista y realizadora Daniela Fejerman, responsable de títulos como A mi madre le gustan las mujeres, Semen. Una historia de amor o La adopción.

En Mamá noEnredes, Malena Alterio interpreta a Clara, madre de dos jóvenes adolescentes, una mujer abierta a nuevas experiencias que decide crear un perfil en TILINK, la app de citas de moda. El problema surge cuando sus hijos descubren el perfil en la aplicación y deciden embarcarse en una delirante misión: boicotear los ligues de su madre para que ninguno de los nuevos pretendientes le parta el corazón. Sin embargo, las estrategias de los hermanos tendrán el efecto opuesto al deseado y nada saldrá como esperan.

“El productor, Gerardo Herrero, me habló de una noticia de prensa en la que un chaval de veinte años encontraba el perfil de su madre en una app para ligar, y me preguntó si ahí había una película”, recuerda Fejerman. “Le dije que sí, porque me ofrecía la oportunidad de explorar las nuevas formas de relación que son capaces de poner del revés los roles familiares”. Alterio está de acuerdo con el atrevimiento de la historia: “Tiene mucho de comedia clásica, pero a la vez su protagonista es alguien muy libre que no sigue los patrones habituales. La película rompe con muchas cosas que nos han inculcado durante años, plantea varios caminos y habla sobre las infinitas posibilidades del amor”. Finalmente, Antonio Pagudo ha destacado “el nuevo rol de masculinidad” que muestra la cinta, “algo no demasiado habitual en un género como la comedia”.