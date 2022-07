Fundación Bancaja ha incorporado a su colección de arte dos obras de Miquel Navarro: Figura para la batalla I (2008), una escultura de aluminio marino macizo de 3,45 metros de altura, y Fontana (1993), obra escultórica de latón con 3,90 metros de altura. Estas nuevas incorporaciones amplían la presencia del artista en los fondos de la Fundación Bancaja, donde ya se encuentra representado con escultura, obra gráfica y acuarela. Al mismo tiempo, Miquel Navarro ha cedido, para su instalación en la sede de la fundación en València durante un año, la obra Tensión (1996), una de las emblemáticas ciudades en la producción del creador valenciano, según señalan desde Bancaja.

Las tres piezas están ya expuestas en La Cúpula, el espacio permanente de la colección de arte contemporáneo internacional de la Fundación Bancaja, donde actualmente se exhiben también obras de Andreu Alfaro, Julian Opie, Helmut Federle, Imi Knoebel, Sean Scully, Günther Förg, José Manuel Ballester, Eusebio Sempere y Manuel Hernández Mompó.

Miquel Navarro (Mislata, València, 1945), artista imprescindible en el arte contemporáneo español y de reconocimiento internacional, realizó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de València. En 1973 crea la primera de sus emblemáticas ciudades. Realizadas inicialmente en terracota, más tarde incorpora metales como zinc, aluminio o bronce. Presenta su primera exposición individual en 1972 en Oviedo. En los años siguientes lo hará en las galerías Buades y Fernando Vijande en Madrid o Juana de Aizpuru en Sevilla, entre otras. En sus inicios, fue clave su participación en la exposición New images from Spain, que comisariada por Margit Rowell tiene lugar en The Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York en la primavera de 1980, fundamental para su proyección internacional. En 1986 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas. Ese mismo año participa en la XLII Bienal de Venecia, Pabellón Español, junto a Ferrán García Sevilla, Cristina Iglesias y José María Sicilia. Miquel Navarro protagonizó la exposición antológica que la Fundación Bancaja presentó en julio de 2018 con un recorrido por más de cuatro décadas de trabajo del artista con obras datadas entre 1976 y 2018.