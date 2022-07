L'Espai Joan Fuster, premi de difusió dels Escriptors Valencians

Un centenar de persones van assistir divendres passat, al lliurament dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians celebrat al Centre Cultural La Beneficència, que han rebut Gemma Gorga, Aina Fullana, Marta Nin, Sílvia Navarro, Anna Manso, Coia Valls, l'Espai Joan Fuster i Anna Montero com a escriptora homenatjada. La gala va ser conduïda per Susanna Lliberós i va comptar amb un concert d'Alba Asensi (arpa) i Andrés Belmonte (flauta).

Gemma Gorga va ser la primera guanyadora a pujar a l'escenari per recollir el premi en la modalitat d'assaig per Hi ha un país on la boira (Tushita), que li va lliurar Carles Mulet, vocal de l'AELC pel País Valencià. A banda del diploma, cada guanyador ha rebut una litografia feta expressament per a l'ocasió obra de l'escriptor i artista Manuel Baixauli. Després va ser el torn d'Aina Fullana, que ha estat distingida amb el de narrativa per Els dies bons (Bromera). Li va fer entrega del guardó Ricard Ruiz Garzón, secretari de l'Associació.

La modalitat de teatre ha estat per a Negatius (Comanegra-Institut del Teatre), de la dramaturga Sílvia Navarro, a qui va lliurar el premi Anna Pantinat, vocal de l'AELC per Catalunya. Marta Nin, autora de la traducció de I del cel van caure tres pomes (Comanegra) de Nariné Abgarian, va estrenar el palmarès del premi de traducció, que és el primer any que s'atorga. Malauradament, la traductora no va poder assistir a la gala. En la modalitat de literatura infantil es va guardonar El llenguatge secret (Edebé), d'Anna Manso, que va recollir la litografia de Manuel Baixauli de mans de Mercé Viana, vocal de l'AELC pel País Valencià. El premi de juvenil, per a Pantera (Animallibres), el va lliurar Lliris Picó, també vocal de l'Associació pel País Valencià, a la seva autora, Coia Valls.

Al lliurament també s'hi va convidar les guanyadores dels darrers Premis Cavall Verd de poesia. Susanna Rafart, que va rebre el Premi Josep M. Llompart al millor llibre de poesia, per D'una sola branca (Proa), va rebre el reconeixement de mans de Pere Gomila, vicepresident de l'AELC per les Illes Balears. Helena Alvarado (Nora Albert), Premi Rafel Jaume a la millor traducció poètica, per Buidor d'amor d'Alda Merini (Edicions Aïllades) no va poder ser a l'acte.

A més a més, la Junta de l'AELC al País Valencià va atorgar el Premi de difusió de la literatura catalana a l'Espai Joan Fuster, per la seva tasca. Salvador Ortells, director de l'entitat, va recollir el premi que li va lliurar Teresa Pascual. La junta també va voler homenatjar Anna Montero, poeta i traductora de Baudelaire i Guy de Maupassant, entre d'altres. Enric Sòria va ser l'encarregat de fer-li la glosa i es va projectar un vídeo dedicat a la seva poesia.