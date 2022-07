Con motivo del XXV Festival de Jazz de València organizado por el Palau de la Música, el reconocido trompetista valenciano David Pastor y la Orquesta de València, interpretarán este viernes a las 20 horas, bajo la dirección de Miguel Ángel Navarro junto con un cuarteto especializado en el género, el concierto Symphonic Jazz Sketches. Una propuesta "muy acertada de fusión sinfónica con el jazz, en la línea que hemos estado desarrollando para la Orquesta de València estos últimos años” resalta Gloria Tello, presidenta del Palau.

La posmoderna propuesta trata de combinar ámbitos musicales (clásico e improvisación jazzística) con el fin de desdibujar las líneas entre los géneros y sorprender a ambos públicos potenciales para, como destaca Vicent Ros, director del Palau "explorar y trabajar otras formas de lenguaje y tocar estructuras diferentes de las habituales” bajo la firma del famoso compositor y arreglista italiano Duccio Bertini, que ha adaptado temas del jazz como The Days of Wine and Roses, Night and Day a la sonoridad sinfónica.

Las siguientes citas del XXV Festival de Jazz de València serán el sábado, con dos conciertos en el Teatro Principal, la cantante Damaris Gilabert con la Happy Band Sedajazz Kids a las 11, dentro de “Menut Jazz”, y el trío de jazz Colina-Miralta-Sambeat (CMS), que propondrá la fusión del jazz y el flamenco, junto con el guitarra Juan Gómez "Chicuelo" a las 20.