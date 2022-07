'Cayó la noche remix': el milagro del 'nuevo himno' de Canarias

La foto que encabeza este artículo caducó en pocas horas. El Disco de Oro que sujetan los dos jóvenes que aparecen en ella se convirtió en Platino, y eso, en la música, significa que la canción premiada está descontrolada, disparada. Para bien, entiéndase. Se trata de 'Cayó la noche remix', un tema de reggaetón que ha hecho que a sus autores se les cumpliesen cosas que soñaban -como dice en el mismo tema Sergio La Pantera- "hace un año en una habitación sin luz".

Esto es: cuatro chavales de Canarias soñando que su música saliera de las islas, un salto oceánico más grande que los kilómetros que indica el mapa, pues muchos se acaban quedando en la escena local. No porque no estén cómodos en su casa, al contrario, sinó porque ambicionan un éxito más grande. Cuatro son los jóvenes emergentes que lanzaron hace poco más de un año 'Cayó la noche' (Sergio La Pantera, Quevedo, Juseph y el productor BDP Music, de nombre Isaac) y cuatro más los que se unieron después para hacer el 'remix' del tema (referentes del rap como Bejo y Cruz Cafuné y artistas más consolidados como Abhir Hathi y El Ima).

Un equipo de ocho artistas que comparten origen, Canarias (entre Gran Canaria y Tenerife). Y un gesto que se desprende de esta unión, el de darse la mano, que no hubiera podido tener un mejor resultado: el 'remix' de la canción lleva seis meses en lo alto de las listas de reproducciones. En números: acaban de sobrepasar los 150 millones de escuchas en Spotify; y en Youtube, 74 millones de visualizaciones. "Esa gente no tenían por qué habernos dado la mano, tienen una carrea hecha ya, tienes sus 'sold outs'… Y a pesar de eso bajaron un escalón, nos dieron la mano, sin preguntar nada", explica Sergio La Pantera a este diario. Los originales -explica el cantante- empezaron de cero juntos. "Desde que teníamos 800 seguidores juntos, soñando juntos", apunta.

Una canción milagrosa con efectos tan evidentes como estos: esta semana La Pantera teloneaba a ni más ni menos que a Anuel AA en su concierto en Barcelona y Quevedo publicaba una canción junto al productor Bizarrap, el fenómeno del momento. Este último tema es ahora mismo la tercera canción más escuchada en Spotify en todo el mundo. Una muestra de lo fantásticamente locos han sido estos últimos meses para Quevedo, quizá la figura emergente que más se ha disparado tras 'Cayó la noche remix'. De lo rápido que ha ido todo hay un ejemplo muy simple y gráfico. Cruz Cafuné tuiteó en febrero: "Quevedo worldwide [escuchado en todo el mundo] pa 2023". Hace unos días repitió el tuit citando este mensaje y 'corrigiendo' el año: "2022*". Repetimos: su canción con Bizarrap es la tercera más escuchada en el mundo.

"La vida nos cambió"

"La vida nos cambió después del tema, literal", comenta La Pantera, de 20 años. "Es lo que estábamos buscando con la colaboración esta. Sabíamos que era un 'palo' pero no sabíamos que se iba a 'ir mundial', y así de rápido", añade, tranquilo por teléfono desde Canarias después de semanas de ajetreo (la entrevista se produjo timpeo atrás, ahora ya son meses de ajetreo constante, viviendo su momento).

Del mismo modo responde Juseph (1998): "Me ha cambiado la vida totalmente. Con un tema así, cuando alcanza tanta repercusión, es imposible que todo siga igual como antes". En el caso de este colombiano que emigró con su madre primero a Cádiz y, más tarde, a Gran Canaria, la canción le ha ayudado a centrarse "al 100%" en la música. Esto significa dejar su trabajo en una tienda de ropa y agendar para un inconcreto "más adelante" las prácticas del ciclo superior que estaba terminando.

Juseph también está cogiendo esa gran ola generada por 'Cayó la noche remix'. "En las islas se nos escuchaba pero igualmente no teníamos una repercusión para decir: 'vamos a vivir de ello'. Estamos empezando a meter el pie, a que nos vean, pero con un tema así... Creo que no hay mejor carta de presentación que esa", comenta.

8 minutos y al éxito

'Cayó la noche remix' se publicó en pleno invierno (el tema estaba hecho desde el pasado agosto pero su lanzamiento se fue posponiendo), pero seguirá sonando este verano. Y es un tema largo, de 8 minutos, una cifra lejos de 'lo comercial'. "Salió bien por eso, lo hicimos natural, sin buscarlo. La gente está pensando últimamente en hacer un tema de dos minutos y medio o tres para que suene en la radio. Pues nosotros hicimos el tema que queríamos hacer y que estuviera la gente que queríamos. Y así, natural, se pegó", expone La Pantera.

Él mismo ve el éxito de la canción como un mensaje para los jóvenes que empiezan en Canarias: "Si eres canario y haces música buena no tienes que apuntar siempre a fuera para crecer, con gente de aquí se puede. Se puede hacer un movimiento enorme". "Suele ser muy difícil dar el salto a la Península, aunque seamos el mismo país, estamos a tomar por el culo", dice sin tapujos Juseph. "Aquí en la isla tienes que pegar un bombazo asi para que se den cuenta que estás", añade.

Ahora todos ellos ya están asentados y tienen una carrera estructurada (Quevedo, La Pantera, Juseph, BDP). "Lo que más orgullo me da es que todo me haya pasado con mis colegas, y que nos lo hemos construido desde cero", dice Juseph. Pero el éxito les sorprendió, y el éxito les llevó también al dinero. "Desde que he empezado a ganar dinero que me ha dejado de importar muchísimo. Pero poderle comprar cosas a mi madre que nunca ha tenido es lo que más me llena: un móvil de marca, ropa guapa. Lo mejor de todo es llegar a casa y ver a mi madre tranquila", zanja La Pantera.