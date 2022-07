La Orquesta de València subirá este viernes al escenario del Teatro Principal para rendir homenaje al Cant d'Estil, estrenando un espectáculo compuesto por Pau Chafer que fusiona la música sinfónica y la tradicional. Bajo la dirección de Cristóbal Soler, el público podrá escuchar a destacadas voces como Carmen París y las valencianas de Josep Aparicio 'Apa', Noelia Llorens 'Titana', Sarah Rope, Rafael Quirant y la narración del rapsoda Eduard Benetó, según ha informado el Palau de la Música en un comunicado.

La presidenta de la entidad, Gloria Tello, ha animado a la ciudadanía a asistir a este concierto y ha destacado que "desde que asumí la presidencia del Palau, uno de los objetivos era poner en valor nuestra música ya que sufría de un olvido injustificado, y enseguida iniciamos ciclos de cançó". Con estos conciertos de fusión sinfónica y tradicional, "visibilizamos nuestras raíces culturales y ofrecemos a la ciudadanía, desde una perspectiva sinfónica, una manera diferente a disfrutarlas y sentirlas", ha añadido Tello.

"Visibilizamos nuestras raíces culturales"

De esta manera, el músico, compositor y productor de Xàtiva, Pau Chafer, estrena su nuevo espectáculo 'Symphonic Cant d'Estil', en el que ha invertido dos años de trabajo para poner en valor la música folclórica valenciana de profunda tradición como es el Cant d'Estil. El mismo Chafer ha hecho la composición, los arreglos y acompañará al piano. El concierto tendrá textos de Sebastià Garrido, musicólogo e historiador especialista en folclore. Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha incidido en que "la calidad y la versatilidad de las profesoras y profesores de la Orquesta de València, nos garantiza diseñar una programación no sólo destinada al repertorio clásico, sino también a otros géneros tan queridos y tan nuestros como este".

Pau Chafer ha invertido dos años de trabajo para poner en valor la música folclórica valenciana de profunda tradición como es el Cant d'Estil

Comenzará el concierto con las piezas instrumentales 'Obertura Cant d'Estil', la 'Rapsòdia de polques i masurques', y la 'Dansa del vetlatori de la Llosa de Ranes', para después interpretar 'l'U i dos simfònic' con Noelia Llorens 'Titana' y 'Una nit d'albaes' con Rafael Quirant y Carmen París, que también cantará la jota 'Todo es pena'. 'L'U i dotze simfònic' cantado por Josep Aparicio 'Apa' y Rafael Quirant, 'l'Havanera del peixenamorat' con Sarah Rope y 'Per la de l'U d'Aielo', original del propio Chafer e inspirada en el clásico de Aielo de Malferit, completan este programa.

Titulado como profesor de piano y profesor superior de lenguaje musical, transposición y lectura a vista por el Conservatorio 'Óscar Esplá' de Alicante, Pau Chafer se interesa tempranamente por el jazz y estudia con Ricardo Belda, John Salmon, Chano Domínguez y Joan Monné. Ha colaborado en conciertos, giras y grabaciones con artistas como Revólver, Presuntos Implicados, Dani Martín, Jaime Urrutia, Diana Navarro, Lokillo, Coque Maya, Lluís Llach, Marina Rossell, Ken Hensley, Rozalen, Roser, Carmen Paris, Antonio Carmona, Armando Manzanero, entre otros. En 2018 compone por encargo del Palau de la Música de València los arreglos de 'Pep Botifarra i Pau Chafer simfònic', que se estrenó el 29 de junio de ese año.