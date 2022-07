Catarsis poética en Viveros

Me chivan que este año, en el ciclo de conciertos de la Feria de Julio en Viveros, no habrá noche dedicada a los poetas del rock. Se trataba de una velada en la que se programaban artistas cuyas letras gozaban de un plus de ambición estética, creatividad o significación literaria. Nada muy académico, tampoco, pero es que parece que han tenido que darle el Nobel a Bob Dylan para que muchos empiecen a creer que esta expresión cultural tiene un fondo capaz de remover conciencias y apelar a los pensamientos humanos más refinados sin tener que renunciar al ritmo, a la jovialidad y a la inmediatez original del género. En la velada del jueves quedó demostrado por Mr. Sanchez, sin tilde, y León Benavente.

Ambos grupos destacan por las letras de sus canciones, literaturas muy diferentes, pero también muy interesantes. Los de Benimaclet se expresan de manera íntima, tirando de la lírica clásica adjudicada al cantautor que, en este negocio de la música popular moderna, se llevaba tradicionalmente la parte del león. Desde la experiencia personal hacia lo común y compartido, Darío Sánchez escribe sobre el amor, la vida y la muerte, con espacio para los momentos filosóficos unidos a otros, románticos y vitalistas. Llevan publicados un largo y tres EPs de cinco canciones inspirados en el trabajo del oriolano Miguel Hernández “Llegó con tres heridas”. Palabras mayores. En directo defienden esta poesía con un sonido familiar, crujiente y molón. Reconocible para los cincuentones que crecieron entre los ochenta y los noventa escuchando rock alternativo, con bajo y bombo mollares, Telecaster distorsionada en su variante indie y algunos pedales de matices psicodélicos. Tocan con una ilusión, una pasión y una entrega contagiosas y rejuvenecedoras. Interpretaron ese pelotazo que es “Si hoy voy a morir”, aspirante a canción del año, pero también “No está bien”, “My new friend Jack”, “Aventuras”, “Pequeña estrella” o “Destino abierto”, con la que cerraron furiosamente su actuación. León Benavente otorga voz a una generación rota, en continua huida de sí misma, vapuleada, confundida, luchando por reinventarse continuamente para seguir viviendo. En su último elepé, “Era”, de poso post pandémico, cantan contra la nostalgia y el olvido con frases que provienen de una conciencia colectiva invisible, atrapada por la magia de Abraham Boba y puesta negra sobre blanco en un ejercicio de chamanismo literario. Su poliédrico retrato del adulto cagado de miedo intentando encontrar valor y esperanza mientras asiste al final de su propia era es tremendo. Literatura hiriente y arrancada del corazón de muchos de nosotros, que tenemos el problema de gestionar el fracaso y la crueldad que nos devuelve el espejo al que el vigués nos enfrenta. Bailando, el mal trago pasa mejor. Vi el poder de la electricidad poseyendo cientos de cuerpos que danzaban con una sonrisa amarga en la boca y humedad en los ojos En su concierto vi el poder de la electricidad poseyendo cientos de cuerpos que danzaban con una sonrisa amarga en la boca y humedad en los ojos. Centelleaba un gúgol de neuronas, brillantes como Tokio al son de los impactos que provocaban los ensalmos del vocalista. Humanos con la conciencia fraccionada en ex lugares, ex amantes, ex amigos, ex estados emocionales o ex FIB, porque nada es ya. A lo mejor ni lo era, ni lo fue nunca. Con la pegada, la potencia y la presencia inquietante y oscura de sus sintes, teclados y ritmos maquinales, León Benavente puso a la peña a saltar en una ceremonia estroboscópica, giróvaga y esdrújula. Era su cuarta visita a València en un año y puede que la mejor y más salvaje de todas ellas. Monumentales, arrolladores y poseedores de un directo imbatible, provocaron la catarsis con “Líbrame del mal”, “La ribera”, “Canciones para no dormir”, “Gloria”, “Ser brigada” o “Ayer salí”, con Boba cantando mezclado entre el público, en medio de la agitación general. Sobresaliente