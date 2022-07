Dorian, The Kooks y Two Door Cinema Club protagonizaron anoche una de las jornadas más esperadas del FIB de los últimos años. En concreto, de los últimos tres años. Si bien el festival dio inició el jueves con la presencia sobre el escenario de Lori Meyers e Izal, los más veteranos del lugar saben que es la del viernes la noche en la que el certamen da su comienzo oficial y en la que se suelen guardar las primeras balas importantes.

También fue ayer cuando se notó que este volvía a ser un FIB con el cartel de «no hay billetes» colgado sobre la taquilla. Según las cuentas de la empresa promotora, The Music Republic, alrededor de 50.000 personas se fueron reuniendo desde primera hora de la tarde en el recinto de festivales de Benicàssim.

Los primeros en hacerlo disfrutaron de la actuación de Arde Bogotá y, sobre todo, de Guitarricadelafuente, que jugaba en casa y así se lo hizo notar el público que le acompañó en su debut en el escenario principal. A diferencia de los FIB anteriores al coronavirus, en los que las actuaciones de los diferentes escenarios se iban solapando, en esta nueva etapa -y siguiendo el ejemplo de otros festivales de Music Republic como el de Les Arts de València- las actuaciones en el escenario «grande» y en el segundo se van sucediendo.

Así, tras Guitarritadelafuente los «fibers» se desplazaron para escuchar el rock contundente de Cariño y, después, para ver a Dorian, la primera cita potente de la noche. A Dorian le siguió Ginebra, una de las presencias más divertidas del FIB 2022, que después, llegada ya la medianoche, dieron el turno a The Kooks.

La banda de Brighton comandada por Luke Pritchard desplegó su arsenal de hits como «Naive» o «She moves in her own way», canciones incluidas en su ya clásico Inside in/Inside out del que el pasado año celebraron el 15 aniversario.

Con la fiesta ya asegurada, la jornada continuaría con Delaporte, Two Door Cinema Club, Serial Killerz y el DJ Steve Aoki para rematar este primer gran momento del nuevo FIB.

Para hoy sábado -en la que también se espera la presencia de unos 50.000 espectadores- están programadas las actuaciones de Mishima, Mando Diao, Zahara, Love of Lesbian y Miss Caffeina. También llegará como platos fuertes de la jornada Tyga y Justice, además de Elyella, Carolina Durante o Boys Noyze.