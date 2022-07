Desde su más tierna infancia Antonio de Felipe (València, 1965) supo que iba a ser artista. Y no solo eso, un artista famoso. «Era el que mejor dibujaba de la clase». Lo recuerda y cuenta él mismo a Levante-EMV en su estudio de la calle Caballeros de València, un espacio que conserva desde hace 22 años, un lugar particular, «como yo mismo», una suerte de taller y galería. Concede esta entrevista «ahora que mis abogados me dejan hablar» sobre el caso judicial que le enfrenta desde 2016 en los tribunales a la que fue su ayudante, Fumiko Negishi, quien exige la coautoría de más de 200 obras. El artista pop espera la sentencia del Tribunal Supremo con la esperanza de acabar con este «infierno».

Hace un año que la Audiencia de Madrid le dio la razón a su ex ayudante y usted interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo. ¿Cómo se encuentra?

Bien, dentro de todo. Todos pasamos un periodo complicado, cada uno dentro de sus circunstancias, pero está siendo duro. Estoy, eso sí, contento de poder hablar porque no el que calla otorga. Creo que es mejor hablar desde la calma que da el tiempo. Hablar en caliente no es bueno. El tiempo te hace hablar de una manera más calmada. El proceso está ahora mismo en el Tribunal Supremo y no sé lo que tardará en resolverse.

¿Por qué decide hablar ahora?

Porque mis abogados me han dicho que ya puedo hablar, pero con determinadas premisas. Y por eso puedo decir que mi ex ayudante miente en todo y me ha retratado como todo lo opuesto a lo que soy. Eso me molesta especialmente. Soy feminista de toda la vida ¿y me tacha de machista? La mujer ha sido siempre mi fuente de inspiración. Siempre he apoyado a las minorías, a la diversidad. Todo lo que ha dicho de mí no va en absoluto conmigo. Todas las mujeres de mi alrededor que me conocen alucinan. Creo que le hace un flaco favor al feminismo diciendo que yo soy machista.

Hace ya un año de la sentencia. ¿Cómo ha vivido este tiempo?

Es un periodo muy largo. Todo empezó en 2016 y coincidió con la crisis inmobiliaria, luego vino la pandemia y después una guerra. Ha sido duro. Me duele mucho que se me trate de fraude cuando desde que tengo uso de razón sabía que iba a ser artista y famoso. Llevo 32 años trabajando, con lo duro que es esto y que tanto me ha costado para que alguien llegue y haga esto. Además, he recibido insultos y amenzas por parte de anónimos.

¿Siente que ha destruido su carrera?

Lo ha intentado. Y me da rabia que la gente se lo crea todo. Quien conoce bien mi trayectoria sabe la verdad. Y 32 años de trabajo no se sustentan en un ayudante. Un ayudante tiene tareas técnicas, no artísticas. Te puedo enseñar por capas lo que ella ha hecho en cuadros y lo que he hecho yo. Es como si un técnico que trabaja en una película de Almodóvar exigiera la coautoría porque ha puesto, por ejemplo, la iluminación.

¿Qué es lo que más le ha dolido?

Era como de mi familia, ahí está la decepción personal. Cuando llegaba al estudio por la mañana comentábamos la prensa y nos tomábamos un café antes de comenzar a trabajar. Trataba que hubiera buena energía en el estudio y jamás he gritado a nadie.

¿Cómo afecta su caso al sector?La creación se pone patas arriba tal y como está establecida. Los ayudantes tienen una misión y ya conozco a artistas que se niegan a contratar a ayudantes por si les ocurre algo similar. Ella no ponía nada de su cosecha: trabajaba en mi estudio, con mis materiales y todas mis cosas. Además, también ha trabajado para otros.

¿Y por qué solo le reclama la coautoría de las obras a usted?

Pues no lo sé. Quizás porque los otros no son tan famosos. Hay cosas que chirrían.

¿Cree que la denuncia le ha afectado a la hora de recibir encargos o montar exposiciones?

Pues no lo sé porque como ha coincidido con tantas cosas. Sé que ha sido un daño personal, injusto e innecesario. Y he hecho muchas cosas, mi creatividad ha vivido una explosión.

Uno de sus apoyos ha sido Carmen Cervera, la baronesa Thyssen.

Sí, me escribió cabreadísima cuando todo salió a la luz. Me conoce desde 1996 y tiene claro lo que soy y ha visto de cerca mi trayectoria.

¿En qué está trabajando?

Estoy con una serie de «Cuadros dormidos», que tienen un componente nostálgico. También he hecho mucha obra digital. Lo que sale sin querer es algo precioso. Tendré como 40.000 obras digitales que hago con el móvil y el dedo. Al final pinto con lo que tengo. Me da igual crear con lo que sea. Son herramientas que te permiten potenciar la creatividad.

También ha recuperado este estudio.

Sí, es un espacio singular. He revitalizado este espacio tan especial y tan cerca de la iglesia de San Nicolás. A veces pinto aquí y también hago visitas privadas para mostrar la obra que tengo aquí. Es un espacio muy personal que he llevado a mi terreno. Nunca he dejado de tener relación con València.

Su sello es difícil de imitar.

A todo le impregno mi sello. ¿Yo, un fraude? ¡Todo lo contrario! Soy puro arte en todo (risas). Es que es tan evidente que ella no hacía mi obra. Antes, ahora y siempre seré Antonio de Felipe. Me encanta evolucionar y probar cosas nuevas, pero siempre llevadas a mi terreno. Ser artista es ser libre. El arte sin libertad no es arte. Tenemos que seguir nuestros deseos. Además, mira las vacas. Yo he sido el creador de un símbolo mundial, que por cierto, me las «roban» por aquí y por allá. He sido referente de muchos artistas y eso es una manera de transcender. Y me he criado con valores de respeto. Me provoca mucha tristeza ver que alguien no los tiene. Mi misión en la vida es hacer feliz a la gente. El arte es mi vida y siempre lo será.

¿Qué le desea a su ex ayudante?

Me da igual, ‘pasopalabra’, pero el karma es muy malo.

A pocos metros de San Nicolás, «la Capilla Sixtina valenciana», De Felipe ha recuperado un estudio que conserva desde hace 22 años.