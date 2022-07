Abierto València celebra del 23 al 30 de septiembre su décima edición con una programación en la que las galerías de arte contemporáneo valencianas volverán a abrir sus puertas con exposiciones especiales y acogerán charlas, encuentros y actividades "que conectan al público con los artistas y los galeristas, y propician una visión real y tangible de la situación artística actual".

Así lo señalan fuentes de la organización, quienes destacan también que en esta edición aumentan los patrocinadores, las adquisiciones y las actividades. También se incrementará el número de visitas guiadas y charlas y se ampliará el horario de las galerías de arte que participan.

Las galerías participantes en esta décima edición de Abierto València serán la sala castellonense Espai Nivi Collblanc y la alicantina Isabel Bilbao, además de las valencianas Luis Adelantado, Benlliure, Alba Cabrera Gallery, Galería Cuatro, House Of Chappaz, La Mercería, Tuesday to Friday, Jorge López Galería, Rosa Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, The Liminal, Gabinete de Dibujos, Galería Thema, y Vangar.

Entre los artistas participantes estarán Vicente Gómez, Francesca Poza y Carlos Andrade, Pepe Beas, Escif y Otto 183, Cristina Alabau, Jordi Machí, Rubén Fuentes Fuertes, Diego del Pozo Barriuso, Javier Bravo de Rueda, Gema Polanco y Álvaro Porras, Paco Dalmau, Carlos Correcher, Fuentesal Arenillas, Xisco Mensua, Rafael Conogar, Noemí Iglesias, Lauren Moffat, Lola Zoido y Capi Cabrera entre otros

En septiembre volverán a entregarse las adquisiciones de la Consellería de Cultura a la “Mejor Exposición” y del Ayuntamiento de València al “Artista Destacado”. Premios que decidirá el jurado compuesto por: Marta García Pastor, jefa del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de València, Sonia Martínez, directora adjunta IVAM, José Luis Pérez Pont director del Centre del Carme Cultura Contemporània en Consorci de Museus CMCV, Blanca de la Torre, historiadora del arte, crítica y comisaria de exposiciones, y Nimfa Bisbé, directora de la colección de arte contemporáneo en Fundación "la Caixa"

También dentro de la celebración se otorgarán las adquisiciones de diferentes colecciones como las habituales de la Fundación Hortensia Herrero, la colección DKV, la empresa Gandía Blasco, Makma y la Fundación Juan José Castellano Comenge, añadiendo este año las de la Feria Marte, de Castelló y la colección La Escalera.

El viernes 23 de septiembre a las 12 del mediodía se darán a conocer las adquisiciones de las diferentes colecciones e instituciones y ya por la tarde, de 17 a 21, tendrá lugar el tradicional Opening de las 17 galerías será un evento ineludible en la ciudad.

El sábado 24 están previstas las ARCO Gallery Walks, visitas guiadas patrocinadas por Feria ARCO y con la colaboración de PERMEA, programa de mediación del CCCC por la mañana y por la tarde a las 18:00 la Mesa Redonda en el IVAM titulada “Miradas privadas al Arte Contemporáneo”, patrocinada por el Secreto de la Filantropía y moderada por su presidente, Luis Trigo. Los participantes en esta ocasión serán: Steffie Phlippen y Francisco Sánchez fundadores de la colección La Escalera, el coleccionista Josep María Civit, y el director de Fundación Campocerrado y también coleccionista, Borja Fernández-Cobaleda.

El sábado, 24 de septiembre las galerías continuarán abiertas al público de 18:00h a 20:00h. Y a las 20:00h volverá a celebrarse la Fiesta en el IVAM, que no se daba lugar desde hace 2 años, debido a la pandemia.

Como novedades, y ampliando la programación usual de Abierto València, el domingo 25 las galerías abrirán sus puertas y se realizarán visitas guiadas, ARCO Gallery Walks, de la mano de PERMEA. Y del lunes 26 al jueves 28 se realizará cada tarde una visita guiada a las galerías gracias al apoyo de Cervezas Alhambra.

El martes 27 de septiembre a las 19h se celebrará la Mesa Redonda del Posgrado euMGAC en Fundación Cañada Blanch con la participación de Marta Pérez Ibáñez, asesora de Colecciones e Investigadora, y los directores del Posgrado Jorge Sebastián y Amparela Benlliure.

Ya como colofón al evento, el día 30 se anunciará el ganador del Premio Cervezas Alhambra, cerrando Abierto València con una celebración en la galería ganadora.

Abierto València continúa con el diseño de imagen creado en 2020 por Antonio Ballesteros que renueva cada edición los detalles del logotipo y que este año ha optado por colores apropiados a la celebración de una década, como el negro y el dorado.