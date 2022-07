La plataforma tecnológica See Tickets ha comunicado hoy a las personas que adquirieron a través de este servicio los abonos para el festival Diversity que la promotora del evento todavía no les ha entregado “los fondos necesarios para la devolución del importe” de las entradas, por lo que la ticketera no se considera “responsable de proceder a dicha devolución”.

Tal como ha venido informando este periódico, Merci Entertainment, la empresa protomora de Diversity València, decidió el pasado lunes 11 cancelar el festival que tendría que haber empezado hoy en la Ciutat de les Arts. Desde ese día, Merci solo ha publicado un comunicado afirmando que reintegraría a los usuarios el coste de las entradas en el menor tiempo posible. Desde ese día, ninguno de estos usuarios ha recibido información sobre cuándo recibirán el dinero de unos abonos que tenían un coste mínimo de 80 euros. Merci no responde a los emails que están enviando los clientes ni al teléfono de su oficina. Pero, a tenor del comunicado de la plataforma encargada de tramitar la venta de sus entradas, no son los únicos. “See Tickets se encuentra igual de sorprendido que vosotros por la abrupta cancelación de Diversity València y sin información ni solución alguna del promotor”. La plataforma subraya que Merci vendió las entradas “a través” de See Ticket y desvía toda la responsabilidad hacia los organizadores. “Os recordamos que tenéis derecho a que Merci Entertainment España os devuelva el importe de las entradas vendidas”. Tal como ha publicado hoy este periódico, muchos usuarios están preparando ya demandas para exigir la devolución del dinero y, en el caso de los fans que venían de fuera de València, indemnizaciones por los desplazamientos y alojamientos que habían reservado y que no han podido cancelar. Tal como ha podido comprobar este periódico, muchos de ellos se encuentran ya en la ciudad ya que esta noche iba tener lugar la primera de las tres jornadas del festival Diversity.