«Salve Monstera», plantas y vidas salvadas a través de la música

«Pasa todo tan deprisa, que no puedo evitar sentir envidia de una planta», se oye en el tramo final de Salve Monstera, el primer disco en solitario de Jordi Sapena. La de esa frase es la única voz humana que se escucha en un trabajo eminentemente instrumental, ambiental, atmosférico y aleatorio que el músico de Gandia publicó el pasado mayo con el sello Mont Ventoux y que presentará el próximo septiembre en el festival Sonora.

Salve Monstera no nació para ser escuchado por los oídos humanos sino para salvar las ocho plantas que Sapena tenía en su hogar, pero que, de alguna manera, también ha acabado salvando a su autor.

A Sapena se le morían las plantas de casa y no sabía por qué. «La gente me daba consejos, probé muchas cosas y me agobié porque ninguna funcionaba -explica el compositor a Levante-EMV-. Al final me pregunté por qué no hacía lo que siempre había hecho con ellas, que es tocar el piano y que se sintieran acompañadas y contentas. No me planteé en ese momento que yo también tuviera un estado de ánimo un poco bajo. Con el tiempo me he dado cuenta de que hacer esta música también formaba parte de una salvación personal».

Fundador junto a Ángela Pascual de Capricornio Uno, antiguo miembro en La Habitación Roja, músico en directo con Soledad Vélez y Chucho, autor de bandas sonoras para televisión con Jorge Pérez (Tortel), Sapena es uno de esos a los que el confinamiento por el coronavirus le brindó «un momento de paz», una oportunidad para estar en casa y ver, por ejemplo, cómo su hijo Joan empezaba a caminar.

El problema vino con el desconfinamiento, cuando la esperanza de que después de la crisis sanitaria todo volvería a ser como antes se vino abajo. «Lo pasé mal porque no arrancaba nada, a nivel musical estaba todo muy parado, veía a familiares y amigos que lo habían pasado muy mal… Precisamente la mejora la encontré cuando empecé a darme cuenta de que eso que estaba haciendo para mis plantas podía ser un disco. Volví a estar inquieto, pensando todo el rato en el disco, y eso me revivió».

No fue hasta que tuvo el proyecto acabado cuando Sapena supo que lo que no dejaba de ser una especie de banda sonora para ponerle a sus plantas cuando él no estuviese en casa, podía convertirse en disco. Por eso sabe que no es un trabajo de pop al uso y que necesita «cierta implicación del oyente» para disfrutarlo.

«Cuando lo hice no pensaba en un oyente final, de hecho no pensaba ni publicarlo -explica-. Y lo quería hacer a la velocidad que yo pensaba que iban las plantas de mi casa. Pero no creo que sea un disco difícil de escuchar. Tengo un compañero que trabaja en una clínica de fisioterapia y me dice que se lo pone a pacientes y que entran en un mood de puta madre».

Las ocho canciones del disco -cada una, dedicada a una de las plantas de su salón- están compuestas con muchas primeras tomas y poca reflexión, con pianos, sintetizadores y sonidos cotidianos que se colaban por la grabadora como la misma respiración del músico, el ruido de la lavadora o los gritos de su hijo.

La recreación de este ecosistema sonoro trasciende las paredes de la casa y recoge también toda la «información» que llega de la esquina de la calle Cuba con Puerto Rico en la que reside su autor. «Russafa aporta mucha información sonora -explica-. La farmacia que tenemos debajo de casa, los repartidores del Consum, los barriles de cerveza del bar… Todo eso lo he intentado también recrear con los sintetizadores».

En el proceso creativo de este disco sanador, Sapena ha contado con la ayuda de artistas como Alberto Lucendo (Sacromonte), Sais (Jupiter Lion, W.W.A.T.), Joaquín y Ángela Pascual (Surfin’ Bichos, Mercromina) o Ángel Valiente (Karen Koltrane). El productor Paco Loco ha sido el encargado de darle a Salve Monstera su imprescindible sonido orgánico. Y pese a todas esas manos amigas, el autor asegura que «ha sido el proceso creativo más libre en el que me he visto implicado en los casi 20 años que llevo haciendo música. Como no tenía más propósito que el consumo personal sin salir de casa, nunca he pensado en la audiencia ni en el público».

Pensaba, como ya se ha dicho, en sus plantas y en cómo salvarlas a través de la música. Y el resultado ha sido casi perfecto. «De las ocho que hay en el disco solo se me ha muerto una, la amaranta, que encima tuvo una muerte un poco agónica -recuerda-. Salvé un esqueje y lo puse encima del piano a ver si podía salir, pero no hubo manera».