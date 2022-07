Coitus interruptus de los Crystal Fighters

Los Crystal Fighters no son una banda de rock, son un estado de ánimo. La expresión artística definitiva emanada de una conciencia colmena cuyos individuos contabilizan los años como esa sucesión de vivencias y vicisitudes que transcurre entre sus veranos en Formentera. La juventud marchosa y camperizada que vive la vida como si protagonizara un anuncio veraniego de cerveza catalana. Mediterráneamente. Raves en las pinadas bajo el influjo de la luna, andar en bolas por las calas del Cabo de Gata, tomar clases de kite surf al abrigo de la herencia familiar en un Mareny, merendolas en Tarifa parapetados contra el flanco de la furgoneta maqueada. Nómadas de temporada que fardan de libertad calzando menorquinas y vistiendo pantalón corto de marzo a noviembre, que se deslizan por la aburrida mole de hormigón y acero a lomos de su fixie, ofreciendo su mirada desdeñosa al común de los mortales mientras les obsequian con el remolino de sus camisas floreadas. Que no perdonan ni un festival ni una batucada, porque la vida es para ellos. Como los glampings.

Tampoco es que su envidiable y perenne optimismo les nuble la visión crítica de ciertos aspectos de la existencia. Muchos no quedaron conformes con la actuación del grupo hispano-británico después de una hora y cuarto de mucho buen rollo, pero poca música, y confiesan que sudaron para distinguir bastantes canciones. Que en los discos les queda estupendo, pero en directos como el del viernes en Viveros naufragan entre melodías irreconocibles, pobreza sonora y exceso de matraca. Una pena, porque su oferta de indie electrónico, bailable y coreable, con préstamos del folclore vasco en forma de percusiones como la txalaparta es muy interesante.

Salieron con el ímpetu de unos Inhumanos uniformados de blanco ibicenco y detalles navarricos como el fajín rojo del vocalista, saltarín en sus botas de esquiador trashumante, o el mucho verde Irati y Baztán que adornaba el escenario, al estilo de las cuevas de Zugarramurdi, en las que presentaron uno de sus discos. Percutían dura y crudamente, saludados por dos mil brazos cimbreándose, extremidades superiores terminadas en móviles, mutación característica del Homo festivalensis que respondió con fervor a “Love is all I got” o “Bridge of bones”, cantadas con más entusiasmo que técnica.

Así se sucedían los ritmos fracturados, apelando al salto estático y canguresco en una ceremonia en la que, en un momento dado, el personal comenzó a darse la paz arriba y abajo del escenario, azuzado por el vocalista masculino al son de “Boooming in your jeep”, que yo pensaba que me iban a bautizar a traición en unas piscinas hinchables o a manguerazos. Tampoco hubiera sido mala jugada, dado el calor que hacía. Me pareció advertir, mientras me recuperaba de una terrible costalada que me pegué por intentar imitar los bailes de la chavalada, que “Love natural” y “At home” les quedaron de lo mejor de la noche. Después, demostraron por qué el ukelele tendría que figurar en las listas de armas prohibidas por la Convención de Ginebra y dieron por concluido el bolo tras una horita justa. Tela.

Estupefacta y oliéndose la tostada, la peña, en cuyas manos obraban numerosos tickets para birra que demostraban la cogida a contrapié, puso en marcha su protesta con un griterío que bien pudo acabar en un conato de algarada. La banda regresó al tablado para interpretar enérgicamente “Xtatic truth” y “Plague”, pero ni así pudieron disimular el tangazo manifiesto, tal y como me expresó Marian, pediatra manchega nacida en Las Pedroñeras, que emigró a Bilbao, aprendió euskera para sacarse una plaza en Osakidetza y se casa en breve contra un chaval asturiano muy guapo en la misma Avilés. Con su velo blanco y su disfraz de barra de pan no se imaginaba que los Crystal Fighters, tan festivaleros ellos, la iban a dejar colgada con un chupito de jäger en la mano el día de su despedida de soltera.