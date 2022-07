Javier Goerlich, el arquitecto que soñó València

Pocos saben que el arquitecto que perfiló la ciudad de València, Javier Goerlich (València, 1886-1972), fue el origen de uno de los mayores fetiches de otro genio de nuestro tiempo: el imperio austrohúngaro de Luis García Berlanga, coletilla que el cineasta valenciano colaba en sus películas. En alguna ocasión, Andrés Goerlich Lledó, familiar del urbanista y presidente de la fundación que lleva su nombre, ha contado que un Berlanga de 10 años, se sentía fascinado por el imponente apellido del arquitecto que trabajó en algunos de los edificios de su familia y que era hijo del cónsul del imperio austrohúngaro en la ciudad. Ahí nació el mito. La anécdota forma también parte del documental «Javier Goerlich. El arquitecto que soñó su ciudad», que actualmente rueda la directora valenciana Eva Vizcarra junto a Daniel Luna.

Extensa obra

A lo largo de 80 minutos, el largometraje profundiza en la figura del arquitecto al que València debe algunos de sus lugares más emblemáticos: la Casa Social de los Obreros Católicos, hoy Teatre Talia; el edificio del Banco Vitalicio de España-Generali, coronado por su reconocible león; la remodelación del Paseo de la Alameda o de la plaza del Ayuntamiento; el Cine Metropol; el Puente del Mar; el Colegio Mayor Lluís Vives; el Mercado de Abastos… Y así hasta un buen puñado de espacios y edificios que han dibujado la personalidad y contorno de la ciudad.

«La gente no lo conocía y hay personajes valencianos que se han olvidado», lamenta y justifica Vizcarra, quien asegura que «su obra fue tan extensa que no me creía que un solo ser humano hubiera podido hacer tanto trabajo». «Fue un personaje maltratado por unos y por otros. Me gustan las personas que están en el filo, me resultan muy atractivas», señala la cineasta sobre su decisión de documentar la vida de Goerlich. De hecho, este es el primer documental que se realiza sobre su figura, incide Vizcarra.

Del que fue arquitecto municipal desde 1922 y arquitecto mayor desde 1931 hasta su jubilación en 1956, Vizcarra sostiene que «tenía un carácter muy disciplinado y honesto con la ciudad. Tenía un espíritu muy valenciano».

La ciudad habla

Para este trabajo, la también creadora del documental sobre la figura del arquitecto Rafael Guastavino asegura que ha querido darle un aire diferente al habitual. Esta vez la voz en off que habla al espectador es la propia ciudad de València a través de la actriz Pepa López. «La ciudad es la que dialoga con la obra de Goerlich». Y sus testigos son, entre otros, arquitectos y caras reconocidas que se adentran en las construcciones del urbanista. La actriz Rosana Pastor, el escultor Miquel Navarro, el dibujante Paco Roca, el escritor Rafa Lahuerta,… Son algunos de los nombres propios que, desde las entrañas de la obra del urbanista, hablan de él y cómo han vivido ellos las creaciones de Goerlich. Además, la intención de Vizcarra es poder trasladarse hasta Viena para rodar en la ciudad austríaca algunas secuencias.

El título del documental obliga a la pregunta: ¿cómo fue la ciudad que soñó Goerlich? Vizcarra responde sin titubeos que «muy europea, abierta al mundo y muy saludable». «València era muy insalubre y Goerlich quería recuperar una ciudad en la que la gente disfrutara del paseo, pero que también fuera muy cosmopolita».

Producida por Galaxia Televisión y PTMedia, el documental cuenta también con el apoyo de À Punt y el Institut Valencià de Cultura (IVC). El equipo estará grabando hasta mediados de septiembre y el objetivo es poder estrenar a primeros del año que viene tanto en cines como en À Punt y que se exhiba en distintos festivales.