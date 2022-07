Tres activistas ecologistas protagonizaron este viernes una protesta pacífica en la sala de la Galería de los Uffizi en Florencia (centro de Italia) que alberga las obras de Sandro Botticelli. Consistió en que dos de ellos pegaron sus manos con pegamento instantáneo al cristal que protege 'La Primavera', uno de los más célebres cuadros del autor. La obra no sufrió daños.

Los activistas, dos mujeres y un hombre, entraron en el museo tras pagar la entrada, pero al llegar a la sala de Botticelli desplegaron una pancarta con el lema "Last Generation No Gas No Coal" (Ultima generación No al gas No al carbón) y después dos de ellos 'se pegaron' al cristal que protege la obra, informa Efe.

El museo destacó que la obra no sufrió daño alguno gracias el cristal especial instalado hace años para proteger ese cuadro y que comparte con las demás obras importantes de los Uffizi.

Los tres jóvenes, que fueron expulsados del museo por los carabineros (policía militarizada), serán acusados de los delitos de interrupción de un servicio público, resistencia a un funcionario público, manifestación no autorizada y destrozo de bienes, según medios locales.