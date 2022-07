Tras anunciar a principios de julio que posponía su gira mundial, el cantante Shawn Mendes, ha anunciado este miércoles que la gira 'Wonder, The World Tour' queda suspendida por razones de salud mental tras la difícil compaginación entre su vida profesional y personal. Así pues, el cantante de 'Señorita' ya comentó en múltiples ocasiones que su carrera profesional empezó con tan solo 15 años y "para ser honestos, siempre ha sido difícil para mi estar de gira y lejos de mi familia y amigos", comentó cuando pospuso la gira a principios de julio.

“Como ya sabéis, tuve que posponer las últimas semanas de shows porque no estaba totalmente preparado para el coste que me cobraría volver a la carretera”, ha comentado en las publicaciones de las redes sociales. “Comencé esta gira emocionado de finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo fuera. Después de hablar más con mi equipo y trabajar con un grupo increíble de profesionales de la salud, ha quedado más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para ponerme a tierra y volver más fuerte. Desafortunadamente, tengo que cancelar el resto de las fechas de la gira en América del Norte y el Reino Unido / Europa.

“Teníamos la esperanza de poder continuar con el resto de las fechas después de un tiempo libre muy necesario, pero en este momento tengo que poner mi salud como primera prioridad”, continúa. “Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar a verte de gira en el futuro. Sé que todos ustedes han estado esperando tanto tiempo para ver estos programas, y me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que volveré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar. Los amo a todos y muchas gracias a todos por apoyarme y acompañarme en este viaje”.

El artista tenía que actuar en Madrid, Barcelona y Bilbao el 5, 9 y 11 de junio de 2023, respectivamente.

Vuelta a la vida profesional

Mendes aprovechó el confinamiento para hacer un 'break' de su vida musical y desconectar del mundo de las giras. "Después de unos años fuera del mundillo, pensaba que estaba bien para volver a adentrarme, pero la decisión fue prematura y desafortunadamente la presión de la gira me ha atrapado y he alcanzado mi límite", ha explicado en su comunicado.

Así pues, después de hablar con su equipo y ser asesorado por médicos expertos, ha tomado la decisión de posponer temporalmente su gira: "Tengo que mirar primero por mi mismo y por mi salud mental, primero lo importante".

Esto ya le habría pasado alguna vez, ya que el cantante explicó al medio 'The Guardian' que estuvo a punto de abandonar su vida musical por el sacrificio e implicación que tenía que dedicar. Así pues, expresó: "Sí, estuve muy cerca, extremadamente cerca de dejarlo todo. Pero luego me di cuenta de que el problema no estaba en la industria, sino la forma en que yo me movía en ella. Permití que la industria controlara lo que hacía, en lugar de ser yo quien estuviera al mando de mi vida".