Los amantes del reggaeton de Tenerife amanecían la mañana de este jueves 28 de julio con la noticia de que el festival que tendría lugar el sábado día 30 en San Miguel de Abona había sido suspendido "por seguridad". A tan unos pocos días de la celebración del Reggaeton Beach Festival, el Ayuntamiento del municipio que acogería dicho concierto anunciaba que éste carecía de autorización y por lo tanto no podría ser celebrado. "A día de hoy, no tiene autorización”, fue la frase con la que respondió el Consistorio a la pregunta sobre la negativa municipal a dar el permiso para celebrar dicho evento. Fuentes de la institución municipal aseguraron entonces que "el festival se encuentra suspendido por deficiencias detectadas tanto en la documentación requerida como en los preceptivos protocolos de actuación" y que un decreto firmado por el alcalde, Arturo González, con fecha de 26 de julio (el pasado martes) fundamenta en el detalle de 31 páginas los motivos de la decisión. Se basa en la falta de documentación que deben presentar los organizadores y en informes técnicos desfavorables desde los ámbitos urbanísticos y, sobre todo, de seguridad.

No obstante, este mismo jueves los organizadores del festival han publicado en su cuenta de Instagram un comunicado oficial en el que aseguran, a pesar de aún no contar con dichos permisos, que el evento previsto para el sábado día 30 en Tenerife no ha sido cancelado, y por lo tanto que éste sigue en marcha. "En estos momentos se está trabajando en conjunto con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona para garantizar el éxito del mismo", han afirmado a través de una story en la red social.

El concierto se 'vende' en su página web como el mayor Urban Beach Festival de Europa celebra su primera edición en Tenerife con toda la energía y ganas de petarlo. No puedes pasar por alto la fecha que reunirá a los mayores amantes del Reggaetón y a los artistas TOP mundiales escogidos especialmente para la ocasión.

El cartel está compuesto por artistas de la talla de Anuel AA, Myke Towers, Justin Quiles, Bryant Myers, Feid, Manuek Turizo o Juan Magán. Con todo listo, y con unas 20.000 localidades vendidas, los precios de las entradas oscilaban desde los 65 hasta los 140 euros.