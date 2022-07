Del 16 al 22 de agosto de 2022, el recinto de conciertos de Benicàssim (Castelló) que ya fue asentamiento del reciente FIB o del otoñal SanSan, se convertirá en el lugar de celebración del multicultural Rototom Sunsplash. El festival internacional reggae propone para su 27ª edición, la del reencuentro tras la pandemia, 73 horas de música y más de 80 conciertos y sesiones en sus seis escenarios, todo ello en base a un mismo eje conceptual: la diversidad de géneros musicales y la internacionalidad de las propuestas artísticas.

Diferentes estilos y culturas

Así, este 2022, el público del Rototom no vibrará solamente a ritmo de reggae con los Marley o Alborosie, si no también de roots con el cabeza de cartel Burning Spear, de dub con O.B.F, dancehall con Sean Paul, ska con The Skatalities, el hip hop con Mala Rodríguez, la cumbia con La Dame Blanche, e incluso el festival también se abre al afrobeats con Davido en una experiencia multicultural de 7 días. En cuanto al repertorio europeo, se escucharán voces de España como Auxili, de Francia con Yannis Odua, de Italia con Lion D + Raphael, desde Grecia se escuchará Blend Mishkin y de Reino Unido The Dualers y Natty.

El cartel saltará también a Estados Unidos con Soul Rebel Project e incluso a Jamaica con Iqulah Rastafari y Mighty Mysticy. También se explorarán ritmos africanos: de Sudáfrica con Nkulee Dube a Uganda o Guinea Ecuatorial. Nueva Caledonia con Marcus Gad y los Young Israelites de Israel ratifican esa dimensión transcontinental de la macrocita reggae.

Nuevo escenario

Esta edición llega también con novedades formales, ya que a sus míticos escenarios Main Stage -27 actuaciones-, Lion Stage -28 conciertos-, Dancehall y Dub Academy -con 23 y 26 sesiones, respectivamente- y Jumping -4 dj’s diarios- se une Voodoo, un club de baile que emerge en el espacio Jamkunda -la reformulada African Village- en pleno corazón del recinto de conciertos y al que da pulso el colectivo del mismo nombre, promotor del afrobeats, y por extensión de la música africana y también de la cultura de vanguardia del continente.

Con tres propuestas diarias, Voodoo Club se acopla al sello ecléctico que respira el propio espacio y promete intensas veladas no sólo impregnadas de afrobeats, sino también de afrohouse, dancehall, funk y música disco.

Entradas

Mañana, las entradas diarias y los abonos desde los dos a los siete días, con o sin acampada, cambian de precio. Esta nueva tarifa, en vigor desde el 1 de agosto, se mantendrá inamovible hasta el arranque del festival y durante la semana de celebración.