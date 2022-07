Unas 25.000 personas han abarrotado este sábado la Ciudad Deportiva Guillermo del Amor en la segunda jornada del Low Festival 2022, protagonizada por las actuaciones de Editors, Fangoria y Amaia.

Los británicos fueron unos de los triunfadores indiscutibles de la noche con un esperado y multitudinario concierto, que llenó hasta la bandera el Escenario Vibra Mahou y contó con temas emblemáticos como 'Munich' o 'Papillon', acompañados de la ovación constante del público, ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Por esas mismas tablas pasaron White Lies, una de las bandas de guitarras más importantes del Reino Unido, que hicieron saltar a todos los asistentes con 'Farewell To The Fairground' o 'Lose My Life'; el sonido atemporal de Fangoria que, acompañados de sus espectaculares bailarines, regalaron una fiesta repleta de clásicos, y los referentes del pop electrónico mundial 2manyDJs, que pusieron el cierre perfecto al espacio Vibra Mahou.

El Escenario Benidorm music&emotion volvió a ser punto de encuentro de los artistas nacionales. Por él desfiló la fiera delicadeza de Anni B Sweet, que hacía doblete en Low Festival 2022 tras su actuación matutina en la VIP Pool de la mano de Vibra Mahou.

Poco después llegaba el nuevo disco de Amaia, que conquistó por completo a los lowers y les puso la piel de gallina con su propuesta tan personal y aclamados temas como 'Yo invito', 'El encuentro', 'La canción que no quiero cantarte' o su íntima versión del éxito 'Fiebre' de Bad Gyal.

El enérgico directo de los madrileños Carolina Durante, con la presentación de su segundo álbum 'Cuatro Chavales', fue otro de los shows más aclamados de la noche, para después dar paso al pop transversal e incansable de La Habitación Roja, la fiesta de surrealismo puro de Ojete Calor y la sesión hasta el amanecer del dúo de DJs Buffetlibre.

Escenario Radio 3

Por otra parte, el Escenario Radio 3 acogió artistas emergentes del panorama nacional. Así, el público fue testigo del pop minimalista de Marcelo Criminal con sus himnos generacionales, la divertida irreverencia punk de Shego, el carisma inconfundible de El Último Vecino o el hipnótico y a la vez explosivo directo de VVV [Trippin'you].

Las sesiones DJ volvieron a ser protagonistas en el Escenario Ellesse, que contó con fiesta 'non stop' de la mano de nombres como Wisemen Project, We are not DJs o Hal9000.

Además de la música en vivo, el público también ha podido disfrutar de las diferentes tiendas de la zona market, refrescarse tomando algo en el stand de JB o ganar premios con los divertidos juegos de las carpas de Mahou y Beevaper.

Low Festival 2022 se despide este domingo y pone el broche final a su undécima edición con las actuaciones de Temples, Primal Scream, Alizzz, La Femme o Delaporte, entre otros muchos.