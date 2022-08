Ginebras: "Somos el grupo que más vas a odiar este verano"

Publicaron su primer disco «Ya dormiré cuando me muera» en plena pandemia, por lo que más que reencontrarse con el público, están viviendo por primera vez la experiencia de los directos. El grupo formado por Magüi, Sandra, Juls y Raquel -en parte gracias a Tinder- actuó el pasado viernes en el Low Festival de Benidorm, y antes, en el FIB.

Según Magüi, la cantante de la banda, en sus conciertos cuentan su vida, por lo que quienes solo quieran canciones, tienen Spotify. La vocalista reivindica el papel de los grupos emergentes y anuncia el lanzamiento de nuevas canciones y su próximo álbum en 2023.

Primer verano sin restricciones en la «nueva normalidad». ¿Cómo está siendo reencontraros con el público?

Bueno, más bien encontrarnos por primera vez. Sacamos el disco en 2020, así que aunque tenemos seguidores desde hace unos años, estamos viviendo por primera vez el subirnos a un escenario sin restricciones. Es abrumador, la verdad, y todavía estamos un poco en shock.

¿Cómo veis el mundo de la cultura después del parón?

Por parte de la gente, hay muchísima ansia. Están naciendo nuevos festivales, al margen de los que lamentablemente han caído por el covid. Hay tanta oferta, que hace que yo vea la cosa un poco difusa. Tenemos mucha prisa y eso al final no sé si ha sido del todo positivo, de ahí que esté habiendo muchas críticas por superar aforos, falta de personal...

Dentro de esa oferta, ¿creéis que hay suficiente variedad?

Nosotras tenemos mucha suerte. Este año seguramente vamos a ser el grupo que odias porque está en todas partes. Pero creemos que todavía no se apuesta especialmente por las bandas emergentes.

¿Y por los grupos de mujeres?

Menos todavía.

En el Low Festival Ginabras ha compartido cartel con Amaia o Nathy Peluso, entre otras. ¿Empieza a haber más equilibrio?

Sin duda alguna, pero es un proceso que no va a ser del día a la mañana. Hay más bandas de mujeres pero todavía me cuesta verlas como cabezas de cartel. Aún así, es un progreso que va despacio aunque no se frena. Nosotras nos estamos comiendo la mierda para que en unos años haya mayor igualdad.

¿Alguna vez habéis vivido un episodio de discriminación?

Nos ha pasado más por parte de algún técnico, o incluso en entrevistas, con momentos que nos han hecho sentir incómodas. Pero los artistas hombres con los que compartimos escena jamás nos ha tratado de menos. Nos ven como compañeras de trabajo, y ya está.

Una de las integrantes del grupo, Sandra, tiene otros proyectos musicales paralelos. ¿Cómo afectan a la banda?

La que más sufre es ella. Tiene que hacer auténticas virguerías a veces para llegar a todo, y aún así hay veces que en Niña Polaca (su otro grupo) tienen que tocar con una sustituta.

¿Qué podemos esperar de un concierto de Ginebras?

A mí me gusta más definirlo como un show que como un concierto. Nos encanta interactuar con la gente, sentirles cerca. A veces nos critican por esto, pero nos da igual. Si solo quieres oír nuestras canciones tienes Spotify, pero en nuestros directos vamos a contarte nuestra vida.

Hace poco publicasteis vuestro último single: «Alex Turner», ¿tenéis preparadas más novedades?

La verdad es que si. Justo ayer terminamos de grabar las voces del que será nuestro nuevo disco. En principio iba a salir este año, pero la verdad es que preferimos hacer las cosas bien y con calma, así que seguramente saldrá a principios del año que viene. En septiembre queremos ir publicando temas nuevos e ir adelantando cosas. Esperemos que de este disco sí podamos hacer una presentación más «normal», y disfrutarla desde el principio.