La banda madrileña IZAL completa el cartel artístico de la edición 2022 del Love to Rock Experience de València, en un concierto que será el último que la banda ofrezca en la Comunitat Valenciana antes del parón indefinido que han anunciado durante esta gira.

IZAL presentará las canciones de “Hogar”, su quinto disco de estudio (Hook Ediciones Musicales, 2021), junto a los temas que han posicionado al grupo como el gran referente de la escena pop-rock alternativa española. Con más de 10 años de trayectoria musical, IZAL ha anunciado un parón que les apartará de los escenarios indefinidamente tras la celebración del doble concierto en el WiZink Center de Madrid a finales de octubre. IZAL es de los grupos españoles que más discos han vendido en nuestro país, forjándose una carrera musical que, con cinco discos de estudio publicados, los ha llevado a actuar en los escenarios y festivales más destacados de la escena musical española.

En otoño de 2021, con la publicación de “Hogar”, IZAL dio un paso adelante en su sonoridad y enfoque conceptual para ofrecer un álbum de diez historias cotidianas contadas a través de la fotografía, el relato, el vídeo y la canción. Son diez canciones que han sido construidas y vividas a caballo entre Madrid, Mallorca y Londres, y que han contado con la producción de Brett Shaw (Foals, Florence and The Machine, Lady Gaga, etc) en colaboración con Sancho Gómez-Escolar. Con “Hogar” grupo ha terminado de forjar una de las trayectorias más sólidas de nuestra escena, con un universo propio tanto a nivel musical como conceptual.

La banda se compone de Mikel Izal (vocalista, compositor, guitarra, ukelele), Emanuel Pérez “Gato” (bajo), Alejandro Jordá (batería y percusión), Alberto Pérez (guitarra, Lap Steel), e Iván Mella (piano, teclados, sintetizadores).

Así pues, con IZAL se completa el cartel musical de un evento que traerá a La Marina de València artistas muy destacados del panorama actual. Entre las actuaciones en directo figuran bandas de la talla de Zahara, Xoel López, Elyella, La Fúmiga, La Habitación Roja, Los Estanques y Anni B Sweet, La La Love You, Niña Coyote eta Chico Tornado, Karavana y Cora Yako. Todos ellos vienen a compartir con el público valenciano sus nuevos discos y proyectos musicales. Asimismo, el festival contará con sesiones Dj protagonizadas por destacadas figuras de la electrónica: Madraassoo, Rock Nights, Fat Gordon & Giorgio Bonetti, Ele Dj, Redmoon, La Lusi y Agro Dj’s.

Love to Rock Experience nació en 2020 para sumarse a las diferentes iniciativas que pretenden convertir la zona marítima en un lugar único de proyección turística y cultural de la ciudad. El proyecto va más allá de los festivales tradicionales para reivindicarse como un lugar de reunión y celebración que intenta reforzar los lazos de convivencia ciudadana en un entorno privilegiado con el Mediterráneo como telón de fondo. Una programación musical de calidad unida a una oferta cultural y de ocio con actividades paralelas para todos los públicos se combinan en Love to Rock Experience.