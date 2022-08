Mario Vaquerizo, vocalista de las Nancys Rubias, ha reconocido que la industria de la música sigue sin "tomar en serio" a su grupo musical a pesar de su trayectoria de casi dos décadas, y ha lamentado que en el panorama musical actual existe "mucho victimismo".

En una entrevista con EFE antes de actuar por primera vez en Ceuta, Mario Vaquerizo (Madrid, 1974) ha comentado: "Somos unos marcianos porque no formamos parte la industria musical pero, curiosamente, sí estamos en la industria musical, aunque no sonamos en las radios y parece que no nos toma en serio”.

En su opinión, en el panorama musical actual hay mucha queja por parte de esa industria "tan rancia" y de artistas "que parece que se mueren si no venden discos o no llenan un palacio de deportes. Hoy en día te puedes sacar un disco con tus ahorros".

El madrileño, en cambio, no se lamenta porque, como asegura, "hacemos lo que queremos en todo momento", y éste es un trabajo más que hacen, "porque Marta diseña joyas, Juan Pedro dirige un taller de costura muy importante en Barcelona, Miguel es productor de una empresa de telefonía y yo hago de todo", por lo que Nancys Rubias es "nuestra válvula de escape".

Mario Vaquerizo (Nancy Anoréxica), Marta Vaquerizo (Nancy O), Juan Pedro del Moral (Nancy Travesti) y Miguel Balanzategui (Nancy Reagan) dan forma a este grupo que acaba de cumplir dieciocho años sobre los escenarios.

Diversión por encima de todo

"Lo bonito es cuando acabas un concierto y ves que el público se lo ha pasado bien. Cuando el artista está bien el público también lo está. La diversión es lo principal, así lo hemos demostrado en nuestra trayectoria", comenta.

Reconoce que su grupo vive esta situación "desde un punto de vista muy lúdico, pero eso no quiere decir que no nos lo tomemos en serio porque después de tantos años te acabas profesionalizando, pero esa esencia lúdica con la que se creó Nancys Rubias, que al principio era un hobby y ahora se ha convertido en un medio de vida, hace que estemos felices".

Actualmente, se encuentran de gira nacional con una agenda de 38 actuaciones para este año. "Estamos haciendo un repertorio que se llama ‘orquesta Nancy’ porque nos hemos convertido un poco en una orquesta donde cantamos éxitos de cantantes y grupos que nos gustan mucho, y después también interpretamos los nuestros, que, después de dieciocho años, alguno tenemos", bromea.

Redes sociales, un avance y un problema

En relación a la irrupción de las nuevas tecnologías, el cantante ha dicho que "han influido a nivel global y han cambiado nuestras pautas de comportamiento, ya que ahora si no subes una fotografía a Instagram parece que has hecho algo malo, es decir, las redes sociales son un avance y el problema es cuando no se hace un buen uso de ellas".

"Nosotros acabamos de estrenar nuestro Instagram que nos lleva un amigo nuestro", añade.

Ha valorado, asimismo, la vuelta a la normalidad tras una pandemia "que nos ha asustado mucho y nos ha hecho reflexionar. Ahora toca volver a hacer lo que hacías siempre".

Nancys Rubias ha llegado a Ceuta tras actuar en Huelva y ha destacado que lo importante es que los contratantes "consideran que somos propios para una fiesta para todos los públicos, ya que cantamos para todo el mundo, somos un grupo muy diplomático y tenemos canciones que llegan a públicos de todas las edades”.

Y con cinco discos en el marcado bajo el sello de Warner Music, una discográfica "muy importante" pero con la que no sienten ninguna presión "porque sacamos los discos cuando nos apetece y, además, le llevamos el disco hecho a la compañía, que nos respeta un montón porque siempre hemos ido muy de cara, sin engañar a nadie".