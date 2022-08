"Com fartons a l'orxata, com al vi la llimonà, com una paella feta a llenya estem tu i jo enamorats". Los primeros versos que recita Javier Gascón, bajo su conocido alias 'El Castellonero', ya son toda una declaración de intenciones de lo que este artista vocacional y educador de profesión quiere hacernos sentir con su última creación.

Sí, 'El Castellonero' está de regreso desde que en Magdalena nos pusiera a todos a bailar con el 'Mone i avant', un retrato de la idiosincrasia de Castelló y la banda sonora de unas fiestas fundacionales de la capital de la Plana que recuperaban su alegría después de dos años sin ruido ni olor de pólvora por culpa de la pandemia. Si el coronavirus apagó, además de muchas vidas, muchas ilusiones, para 'El Castellonero' supuso una chispa que hizo saltar la creatividad que siempre ha llevado dentro. En marzo del 2021 puso música y letra a la 'No Magdalena' con su primer gran hit: 'El ximo que mola', un canto a las excelencias de uno de los manjares más típicos de Castelló y muy ligado a los 'esmorzarets' magdaleneros. Y en agosto del pasado año Gascón debutó en el difícil arte de la 'canción de 'verano' con 'Benifornia'. Los ritmos tropicales y caribeños del rey del género, el tristemente desaparecido Georgie Dann, daban paso al reguetón --no lento-- recitado por 'El Castellonero' y G Laplana. Todo un 'hitazo'. Y ahora es el turno de 'Amor d'apartament', como la define su propio autor, "una tragicomedia entre bloques de uralita y piscinas". La canción narra la historia de, precisamente, un castellonero que se ha enamora de una madrileña en plenas vacaciones en Benicàssim. Un clásico. La jugadoras del VCF bailan 'La despechá' y a Rosalía le encanta 'El Castellonero' ha contado en esta ocasión con otro buen ramillete de colaboradores para convertir su nuevo tema en una de las 'tonadillas' más escuchadas del verano, por lo menos aquí, en la 'terreta'. En la grabación han participado músicos como Ramiret, de 'La Fúmiga', a la trompeta; Dayan Soul (finalista del programa de TV 'Duel de Veus'); o Gabi (el artista conocido anteriormente como G Laplana y que ya le acompañó en 'Benifornia') en los coros; sin olvidarnos de Fuanpis ('El Chamuyo') a la guitarra. Todos ellos coordinados bajo la batuta del productor Bloeman (Musicon Records), mientras que César Villullas ha sido el director del videoclip que se estrenó este lunes y que puedes disfrutar aquí. Todos a bailar con 'El Castellonero'.