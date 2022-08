Hoy arranca el Rototom Sunsplash 2022. El mayor festival de reggae de toda Europa reunirá a 200.000 personas en el municipio de Benicàssim hasta el próximo lunes 22. El cartel reúne nada más y nada menos que a 80 artistas, y el festival intergeneracional también tiene organizada multitud de actividades para que disfruten todo tipo de públicos. A continuación te facilitamos una lista con todas las actividades programadas, junto con los horarios y las ubicaciones.

Mágico Mundo

Martes 16

14:00 - Hola! We must change the world - Presentación del espacio

19:40 - Batucada desde la Plaza Bob Marley

Miércoles 17

14:00 - El pájaro carpinterio - Juegos en el Giocodromo, espacio infantil de juego

17:30 - Formiguer/JuegoDS - Los objetivos de desarrollo sostenible desde el juego

18:45 - Auch - Circo en la Bambinola

19:40 - Batucada desde la Plaza Bob Marley

Jueves 18

14:00 - El pájaro carpintero - Juegos en El Giocodromo, espacio infantil de juego

16:30 - Hola adolescencia - Charla en El Cuorum

17:30 - ¿Dónde están los peces? - Cuenta cuentos musical

18:45 - Olicopter - Circo en La Bambinola

19:40 - Batucada desde la Plaza Bob Marley

Viernes 19

14:00 - El pájaro carpintero - Juegos en El Giocodromo, espacio infantil de juego

16:30 - La literatura como herramienta ecologista - Charla en El Giocodromo

17:30 - Cómo hacer un comedero para aves completamente biodegradables - Taller creativo

18:45 - Bambalina - Circo en La Bambinola

19:40 - Batucada desde la Plaza Bob Marley

Sábado 20

14:00 - El pájaro carpintero - Juegos en El Giocodromo, espacio infantil de juego

16:30 - We must change the world - Sesión de family yoga en El Cuorum

17:30 - Hacia un nuevo paradigma de ciudad con na estética social propia - Taller artístico

18:45 - Tornillo Magic Clown - Circo en La Bambinola

19:40 - Batucada desde la Plaza Bob Marley

Domingo 21

14:00 - El pájaro carpintero - Juegos en El Giocodromo, espacio infantil de juego

16:30 - Tips para una vida sostenible (y relajada) - Charla en El Cuorum

17:30 - Natuarte - Taller con elementos naturales

18:45 - Alma - Circo en La Bambinola

19:40 - Batucada desde la Plaza Bob Marley

Lunes 22

14:00 - El pájaro carpintero - Juegos en El Giocodromo, espacio infantil de juego

16:30 - Preparación desfile

18:30 - Desfile + Batucada + Animación

House of Rastafari

Martes 16

16:30 - Nyahbinghi Session

17:30 - The sound of redemption - Música Reggae y el mensaje Rastafari en nuestro tiempo. Sesión conjunta de Reggae University y House of Rastafari

Miércoles 17

16:30 - Nyahbinghi Session

17:00 - From Babylon to the Jungle - El testimonio único de Ras Iqulah: comunidades rasta que viven en las colinas

Jueves 18

16:30 - Nyahbinghi Session

17:00 - 1892-2022. 130 años del rey de los reyes - El 130 Aniversario del nacimiento de Haile Selassie, entre la historia y las profecías

Viernes 19

16:30 - Nyahbinghi Session

18:30 - Zion Train - Viaje rastafari para cambiarnos a nosotros mismos para cambiar el mundo. Seminario Rasta y Lanzamiento de Libro realizado en Reggae University Tent

Sábado 20

16:30 - Nyahbinghi Session

17:00 - The body, temple os life - Formas naturales de mejorar nuestro sistema inmunológico

Domingo 21

16:30 - Nyahbinghi Session

17:00 - Love the life you live - Consejos del alma rastafari para una experiencia de vida más plena

Lunes 22

16:30 - Nyahbinghi Session

17:00 - Rastafari, Africa and Reggae music - De la música a la vida real: África y la repatriación desde el pasado hasta hoy

Mercado ArteSano

Martes 16

17:00 - Talleres de Bievenida - Muro oceánico con pintura flúor, banderolas deseos al viento y muro de sonido

Miércoles 17

17:00 - Engarce para minerales en macramé - actividad para adultos

17:00 - Taller de cuadros con arena - actividad familiar

18: 30 - String art geométrico - actividad para adultos

18:30 - Taller de flores en piel - actividad familiar

Jueves 18

17:00 - Haz tu propia pieza en un torno - actividad familiar

17:00 - Runas vikingas - actividad familiar

18:30 Móviles de olivo - actividad familiar

19:00 - Accesorios y llaveros de calabaza - actividad familiar

Viernes 19

17:00 - Taller de bolsas de judas - actividad para adultos

17:00 - String art dibujo - Actividad familiar

18:30 - Púas de guitarra - Actividad para adultos

18:30 - Pintura de mandalas sobre seda - Actividad familiar

Sábado 20

17:00 - Taller de batik - Actividad para adultos

17:00 - Modelado, realización de cabaña - Actividad familiar

19:00 - Pendientes de cubierta de neumático - Actividad para adultos

19:00 - Bisutería con semillas naturales - Actividad familiar

Domingo 21

17:00 - Pintura de mandalas - Actividad para adultos

17:00 - Pulseras de macrame con tu nombre - Actividad familiar

18:30 - Collar de madera de olivo - Actividad familiar

18:30 - Encuentro con arte - Actividad familiar

Lunes 22

17:00 - Decoración de dreadlooks - Actividad para adultos

17:00 - Cuchara de bambú - Actividad familiar

18:00 - Elaboración de instrumentos sensoriales - Actividad familiar

19:00 - Demostración talla africada - Actividad para adultos

Reggae University

Martes 16

17:15 - Nyahbinghi Chants - House of Rastafari

17:30 - The sound of Redemption - Música Reggae y el mensaje Rastafari en nuestro tiempo. Sesión conjunta de Reggae University y House of Rastafari

19:00 - As I Am - En conversación con Julian Marley

Miércoles 17

16:00 - Toots & The Maytals - From de Roots - Película

17:30 - World Clash Vibrations - Historias del Dancehall Clash Contest

19:00 - Back to the Roots - Reggae y Dancehall en África

Jueves 18

16:00 - Shella Record - A Reggae Mystery - Película

18:30 - Lionesses on the rise

Viernes 19

16:00 - Rockers Sound Station - Tales od the kingston dub club - Película

17:00 - The making of rockers sound station and the sonic streer technologies project

18:30 - Zion Train - Viaje rastafari para cambiarnos a nosotros mismos para cambiar el mundo. Seminario Rasta y Lanzamiento de Libro realizado en Reggae University Tent

Sábado 20

15:45 - Ina vanguard style - Película

16:45 - Vanguards of dub - Mark Iration y Rico O.B.F en conversación sobre el dub

18:00 - Midnight Rocker - En conversación con Horace Andy

Domingo 21

16:00 - Studio 17 - The Lost Reggae Tapes - Película

18:30 - The Messenjah - En conversación con Luciano

Lunes 22

18:00 - Reggae my life is - Book Launch

Pachamama

Martes 16

17:30 - Inauguración área

Miércoles 17

14:30 - Hatha Vinayasa Yoga - A cargo de Etnics Sustainable Yoga

16:15 - Ropa de un mar de plástico - We must change the world

18:00 - Danza Pachamama - Reconecta cuerpo y mente

Jueves 18

14:30 - Qigong, secillez y perseverancia

16:15 - SPG ecollaures, creando alianzas por la agroecología. El ejemplo desde l'alter de Vorasenda - We must change the world

18:00 - Viaje sonoro meditativo - Reconecta cuerpo y mente

Viernes 19

14:30 - Kundalini Yoga

16:15 - Rancho limón. Tecnología aplicada al desarrollo de entornos rurales - We must change the world

18:00 - Río abierto - Reconecta cuerpo y mente

Sábado 20

14:30 - Hatha Yoga

16:15 - El grito de la Tierra - We must change the world

18:00 - Yoga danza veda - Reconecta cuerpo y mente

Domingo 21

14:30 - Toga Nidra

16:15 - Comunidades energéticas, energía limpia y en manos de la gente - We must change the world

18:00 - Río abierto - Reconecta cuerpo y mente

Lunes 22

14:30 - Hatha Vinyasa Yoga - A cargo de Etnics Sustainable Yoga

16:00 - 10 años de luchas colectivas - We must change the world

17:30 - Danza ritual - Reconecta cuerpo y mente

Teen Yard

Martes 16

19:00 - Presentación workshop iniciación a la fotografía. Temática: We must change the world

Miércoles 17

16:00 - Taller edición musical con Ableton Live

17:30 - Taller baila sin miedo - Twerk feminista

19:00 - Workshop iniciación a la fotografía. Temática: simbología

Jueves 18

16:00 - Taller desactiva el racismo

17:30 - Alma de león y los valores de reggae... y del león - Taller de radio en colaboración con RadioRototom

19:00 - Workshop iniciación a la fotografía. Temática: Espacios

Viernes 19

16:00 - Taller Loops & Beat-Box

17:30 - Taller desactiva el racismo

19:00 - Workshop iniciación a la fotografía. Temática: reportaje

19:30 - Game of S.K.A.T.E

Sábado 20

16:00 - Taller vídeo participativo

17:30 - Taller baila sin miedo - Twerk feminista

19:00 - Workshop iniciación a la fotografía. Temática: retratos

19:30 - Skateboarding Jam (Sub 16 & kids)

Domingo 21

16:00 - Taller Loops & Beat-Box

17:30 - Alma de león y los valores del reggae... y del león - Taller en colaboración con RadioRototom

19:00 - Workshop iniciación a la fotografía. Temática: elección fotos exposición

19:30 - Exhibición mini-ramp de BMX

Lunes 22

16:00 - Exposición fotográfica

16:00 - Círculo de percusión

Jamkunda

Miércoles 17

16:00 - Autorrealización comunitaria: política y empoderamiento - Debate

18:00 - Baile afro - Taller de danza

Jueves 18

16:00 - Emprendimiento social - Debate

18:00 - Baile afro - Taller de danza

Viernes 19

16:00 - Artes digitales: fotografía y cinema

18:00 - Baile afro - Taller de danza

Sábado 20

16:00 - Creación: Industria e innovación cultural - Debate

18:00 - Baile afro - Taller de danza

Domingo 21

16:00 - Artivismo, el poder del arte - Debate

18:00 - Baile afro - Taller de danza

Lunes 22

16:00 - Legado: libros - Debate

18:00 - Baile afro - Taller de danza

Foro social

Miércoles 17

16:00 - Cárcel y sociedad: reimaginando la justicia - Proyección y debate

18:00 - We must change the world - Debate

Jueves 18

16:00 Cuentos de la ciudad accidental - Proyección y debate

18:00 - El vuelo de la mariposa y nuestra alimentación - Debate

Viernes 19

16:00 - El poder del fotoperiodismo en la acción humanitaria - Proyección y debate

18:00 - ¿Decrecemos, o decrecemos? - Debate

Sábado 20

16:00 - Mesa para 3 - Proyección del cortometraje "Mesa para 3" y debate

18:00 - El reto de la paz - Debate

Domingo 21

16:00 - Esperanza, el sueño sigue intacto - Proyección del corto documental "Esperanza" y debate

18:00 - Utopías para cambiar el mundo - Debate