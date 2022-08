El jamaicano Sean Paul atraerá hoy toda la atención en el Rototom con su dancehall animado y bailable. El famoso artista aterrizará en el escenario principal a las 00.45 horas. Y es que el de Kingston es uno de los cantantes dancehall con mayor posicionamiento comercial y ha logrado un éxito internacional prácticamente inédito desde Bob Marley.

Le precederán sobre el mismo escenario la inconfundible voz y encendidas letras protesta de Max Romeo (& The Charmax Band), a las 20.15 horas, dando pulso al desfile roots que guía esta edición del reencuentro; y la marfileña-maliense Fatoumata Diawara (23.15 horas), capaz de combinar con acierto la instrumentación tradicional de Mali con el espíritu y el aplomo de leyendas clásicas del jazz del siglo XX como Nina Simone.

También será el día de Morodo (22 horas), uno de los principales impulsores del reggae actual en España, respaldado por su banda Okoumé Lions, que repite en el Rototom Sunsplash un año más. La noche exportará esa exitosa apertura a los nuevos estilos musicales que enriquecen el certamen al Lion Stage, con KTGorique (hip hop-rap), la artista reggae Xana Romeo, Yannis Odua desde Martinica o la fusión de reggae y ska del británico Captain Accident. Precisamente Xana Romeo, hija de Max Romeo, será también horas antes de saltar al escenario, una de las voces de la sesión Lionesses on the rise en la Reggae University, junto a Aza Lineage. Un debate que aportará una nueva visión, por parte de estas jóvenes artistas, de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en la industria, una temática que han debatido en ediciones anteriores las voces de Marcia Griffiths o Etana. La Reggae University acogerá también la proyección de Shella Record: a reggae mystery. La Dancehall recibirá hoy a los alemanes Warrior Sound y Jugglerz, mientras en la Dub Academy aterrizarán los británicos Channel One.

La Teen Yard destinará al público adolescente el taller Desactiva el racismo, con la ONG Desactiva.org y el artista Betto Snay; y el de radio, en colaboración con Radio Rototom y Alma de León (Radio 3), para analizar los valores del reggae. Sobre la adolescencia girará la charla proyectada en El Cuórum, uno de los territorios que integran el área para familias Magicomundo, que también reservará parte de su agenda diurna al circo, con Olicopter, a cargo de Oliclown, en La Bambinola.