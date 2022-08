València ha vuelto a ser elegida para el rodaje de una serie internacional. Menos de un año después del rodaje de ‘Citadel’, de Amazon, la ciudad volverá a acoger una producción televisiva de la mano de una plataforma. Netflix rodará ‘Kaos’, su nueva apuesta para 2023, en las calles de la ciudad. El equipo de la producción comenzarán a rodar a partir del 23 de agosto y se quedarán hasta final de mes.

El rodaje ha comenzado este verano en la Costa del Sol, como Málaga, Estepona o Marbella, y continuará en ciudades como Sevilla, Madrid y València.

La serie estará protagonizada por David Thewlis, el inolvidable profesor Lupin en la saga ‘Harry Potter’, Jeff Goldblum, famoso por protagonizar ‘Jurassic Park’, Janet McTeer, actriz en series como ‘Ozark’ y Layo-Christina Akinlude, actriz en la serie ‘The End of the F***ing World’. En un principio, el actor Hugh Grant estaba confirmado en el reparto, pero a causa de compromisos en su agenda, lo sustituirá Jeff Goldblum, que interpretará a Zeus. Sí, como lee. Pues la serie pretende reinterpretar la mitología griega desde la comedia.

En la trama participarán personajes como Zeus, Hades, Poseidón, Hera o Dioniso. Por ejemplo, Goldblum interpretará al aparentemente todopoderoso, pero inseguro y vengativo Zeus, quien «ha disfrutado durante mucho tiempo de su estatus como Rey de los Dioses. Hasta que se despierta una mañana y descubre una arruga en su frente. Entonces aparece la neurosis, lo que lo pone en un camino peligroso y paranoico. Zeus se convence de que se acerca su caída y empieza a ver señales de ella por todas partes».

La trama de esta serie es peculiar, ya que pretende dar un giro moderno a la mitología griega con un toque de sarcasmo. La serie explorará temas como la política de género, el poder, la vida o la muerte.

La experiencia de ‘The Boys’

La guionista que está detrás de cada episodio es Charlie Covell, creadora de la serie ‘The End of the F***ing World’. Cliff Curtis (‘Avatar’ o ‘10.000’), Killian Scott (‘Trespass Against Us’), Aurora Perrineau (‘Prodigal Son’), Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan o Rakie Ayola completan el reparto.

La trama de ‘Kaos’ no solo va en la sintonía de ‘The End of the F***ing World’ sino de algunas series de comedia que han aparecido en la parrilla en los últimos años. Tratan de mezclar escenarios diferentes, deformar personajes pertenecientes a la cultura occidental para hacer de ellos algo absurdo, humorístico, algo que está funcionatdo muy bien en la pequeña pantalla. Ejemplo de ello es la serie ‘The Boys’, de Amazon Prime. Como en ‘Kaos’, esta serie toma como protagonistas a superhéroes, semidioses, que tienen serios problemas para sobrellevar la imagen que el público ha creado de ellos. La producción muestra la realidad de estos seres, que son arrogantes, antipáticos y corruptos. La gracia está en crear un paralelismo entre los personajes y los actores que los interpretan, ya que si un superhéroe puede ser antipático y mezquino, cualquier estrella de Hollywood, también.

12 millones de impacto

‘Kaos’ será uno de los lanzamientos su próxima temporada junto a ‘Citadel’ de Amazon, protagonizada por Priyanka Chopra y Richard Madden. El rodaje de esta serie dejó un impacto de 12 millones de euros en València.

Los rodajes en València han aumentado un 13% respecto al año pasado

Los rodajes en València han aumentado un 13% respecto al año pasado. De enero a junio de 2021, hubo 92 rodajes en la ciudad, y junio de este año ha finalizado con 104 rodajes realizados en lo que va de año.

Las consultas de profesionales a la Film Office todavía han aumentado un poco más, en concreto, un 16%. «Llevamos 5 años acudiendo a ferias, hablando con localizadores e invitando a profesionales para que vengan a comprobar el potencial de València como escenario de cine», añadió Pepa Jordá, directora de la Film Office durante una entrevista para este periódico.