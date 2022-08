En estos tiempos las noticias se mueren en un plisplás. Como ese monte que el fuego arrasa en un rato, con el viento que juega siempre y a traición a favor de las llamas. Lo que era importante ayer, hoy ya es olvido. Cuando sale en la tele la guerra de Ucrania te preguntas de qué guerra están hablando. Lo único que importa no son los muertos, sino que el gas ruso no nos destroce la comodidad en que se han instalado nuestras vidas. Esa comodidad se está viendo alterada por las restricciones que ha impuesto el gobierno para ahorrar en el consumo de electricidad. Y se escuchan gritos de los de siempre contra ellas, contra esas restricciones. Prefieren, esos que gritan, los grandes y lujosos escaparates. Es lo suyo. Los grandes y lujosos escaparates. Siempre a su bola. No cambiarán nunca. Para qué van a cambiar si la canica de la ruleta siempre se detiene en su casilla.

Pero hay una parte importante de la sociedad a la que le da igual que haya restricciones o que no las haya. Las normas son subir un par de grados los aparatos de aire acondicionado. Y apagar los escaparates cuando llega la noche. Así de sencillo y más que razonable. Pero hay otros aspectos importantes que no salen en la propuesta y el debate. Los modestos comercios de la periferia urbana y de los pequeños pueblos qué luces van a apagar. Su único escaparate es el servicio de proximidad y ahí no hay más luz que la que ilumina la nobleza de ese servicio. Mirar con amabilidad, sin extrañeza, a quien entra en la tienda y compra lo que necesita para subsistir. Y qué pasa con los grados a que hemos de poner los aparatos de refrigeración. Pues que hay millones de casas en que esos aparatos son más raros que una nave de la NASA. Pero, lamentablemente, esas casas y quienes las habitan no entran en las estadísticas. Es como si no existieran.

Es muy fácil tender trampas al lenguaje. Importa poco o nada lo que pase. Al final, lo que pase de verdad será lo que digan las noticias y sus titulares amenazadoramente escandalosos. Somos lo que esos titulares nos dicen que seamos. Oímos en la tele noticias que horrorizan y no movemos el culo de la silla. Oímos, pero no escuchamos. Nos importa un pito que la guerra de Ucrania siga viva. O que haya chorizos que se han hecho más millonarios de lo que ya eran aprovechando la pandemia. O que una familia se quede sin casa porque casi todas las casas de la exclusión son de los fondos buitre. O que se esté confundiendo la lucha por una libertad que costó tantas vidas a lo largo de la historia con la que nos permite hincharnos a cervezas en las madrugadas de una juventud que ignora sus propias magulladuras. Hablo de la libertad y vean lo que escribe Damián Tabarovsky en su libro El momento de la verdad: ‘La libertad. ¿Cómo llamarla hoy a la libertad? No lo sabemos. Las palabras han sido corrompidas, violentadas, violadas’. Ahí estamos.

La exclusión social es una realidad que debería avergonzar a un país donde triunfa eso que pomposamente se llama Estado de bienestar. Por eso no basta con aceptar como necesario el Plan de Ahorro Energético propuesto por el gobierno y por las autoridades europeas. Ya lo dije antes: hay gente que no puede subir o bajar la temperatura de sus casas porque lo único que tienen en esas casas -y no en todas- son las ventanas. Cerrarlas, cerrar esas ventanas, es la única manera de que el sofá -si lo tienen- no se convierta en una parrilla. Y lo mismo cuando llega el frío del invierno. Cerrar las ventanas o sellarlas con trapos es la única solución para que la sala de estar -si existe- no sea una franquicia del iceberg donde el Titanic se hizo pedazos.

Leo la poesía inmensa de esa inmensa y joven poeta que es Rosa Berbel: «el asombro ya no nos reclama». ¿Tan difícil es darnos cuenta de que la pobreza está aquí mismo, de que vivir con dignidad es cada día más difícil porque, incluso teniendo un trabajo, no podrás aplicar las normas de ahorro energético ya que no te puedes permitir ni el más barato de los ventiladores? Ya nada nos sorprende. Estamos hipnotizados. Por eso triunfa impunemente el periodismo de las cloacas. Vivir se ha vuelto una costumbre vivida a piñón fijo, lejos de la curiosidad, a no sé cuántas millas del asombro. Al otro lado de esa costumbre sólo existe la rutina cotidiana.

Estos días sólo se habla de quienes tienen en sus casas y negocios aparatos de refrigeración o grandes escaparates. Pero qué pasa con quienes no los tienen. Nada. No pasa nada. No existen. Así que lo mejor es que agarremos unas cuantas birras y brindemos en corro por lo libres que somos, por lo felices que somos y porque la vida ayusa, digan lo que digan los pobres y los aburridos, es una fiesta interminable. En fin…