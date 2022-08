"Miss Beige reivindica los cánones no establecidos"

Tiene cara de pocos amigos y va siempre de beige. Su pelo luce siempre engrasado y lleva unas gafas que bien podrían ser de hace cien años. Ella es Miss Beige, un personaje, una mujer, una obra de arte creada para señalar las ironías de la cultura española. Su creadora es Ana Esmith (Madrid, 1976), una artista de performance licenciada en Periodismo y en Arte Dramático. Tras vivir en Inglaterra varios años, Esmith irrumpió en la escena artística española con Miss Beige, un personaje viral, con cuenta de Instagram, que engancha más que los vídeos de tortazos. Visitará el festival Sagunt a Escena el próximo miércoles 24 de agosto con la ‘performance’ «Secretos de alcoba», basada en la interrelación con el público en el Teatro Romano.

¿Miss Beige es una superheroína?

Miss Beige reivindica esa mujer mal llamada «normal». La que no depende del hombre que no tiene, la que no responde a cánones sociales preestablecidos y la que está harta de ser vista como un mero objeto sexual. Es una pena que alguien que reivindica esos valores tenga que ser vista como una superheroina y no aceptada como una realidad más.

¿Miss Beige podría ser un personaje de Berlanga?

Ojalá. Es uno de los directores que más admiro junto a los guiones de Rafael Azcona. Esa forma de reflejar cómo somos en sus películas metiendo el dedo en la llaga me parece la mejor forma de reconciliarnos con nuestro ‘Made in Spain’.

El espacio público es un lugar de recreo para Miss Beige. ¿Deberían aquellos que la miran tanto por la calle sumarse a ella en su ejercicio lúdico? ¿Qué razones hay para ello?

El espacio público me interesa porque es el más democrático. Se juntan distintos grupos sociales de distintas edades y por suerte en las calles siempre habrá sitio para todes. Y el beige es incluyente.

¿Cuáles son los recursos que más dan juego a Ana Esmith a la hora de improvisar?

La realidad cotidiana.

¿En Sagunt a Escena veremos a Miss Beige interpretar algún guion? ¿Se informa antes de visitar un lugar?

En Sagunt haremos una performance participativa llamada «Secretos de alcoba». El espectador tendrá una invitación para conocer a Miss Beige y acostarse con ella compartiendo así «secretos de alcoba». Un tributo a todas las heroínas griegas que han pasado por ese escenario representadas todas por Miss Beige. ‘El mirón’ se convierte en protagonista, teniendo que interpretar la insinuación. La vulnerabilidad del artista frente a la vulnerabilidad del espectador. Pero ¿quién mira a quién? Miss Beige, en «Secretos de alcoba», no nos instruye, no nos pide, de manera implícita o explícita, que seamos obedientes. Nos deja libres y ahí, quizás, es donde radica el vértigo fascinante de esta performance. Todo dependerá del espectador, de lo lejos que quiera ir cuando se sienta provocado. Los límites los pone el espectador y las reflexiones también pero ya es hora de poner al público, si así lo desea, en una situación que no sepa controlar.

La improvisación que llevó a cabo en Benidorm fue difícil de olvidar. Miss Beige parecía haberse colado en una instantánea de Martin Parr. ¿Qué es lo que simboliza la costa valenciana?

Te contesto con un texto. «Lo que realmente me fascina de Benidorm es que, a pesar de ser como un decorado hecho a medida para el turismo, un espacio sin identidad propia, una tierra de nadie, es también de y para todos y se crea un ambiente anónimo pero ameno, sin pretensiones, que es precisamente lo que necesitamos muchas personas. Un espacio en el que no se nos juzgue, en el que no se nos conozca, en el que podamos descubrir que, al final, no somos tan distintos de la mayoría y a la vez sentirnos especiales». Texto del fotógrafo Roberto Alcaraz del libro Ensayo y error Benidorm.

¿Qué próximos proyectos tiene Miss Beige en la agenda? ¿Alguno en la Comunitat Valenciana?

El año pasado estuve en Benidorm haciendo una performance e incluso el alcalde se prestó a entrar en mi universo y dejarme el sillón de la alcaldía. Esta es la primera vez que vengo a València y es todo un honor que el festival Sagunt a Escena haya abierto su programación a otros lenguajes. En septiembre estaré en Castelló dando una charla performativa en la fundación Caja Castellón.

¿La veremos nuevamente en el teatro?

Ojalá sea así. Tengo un espectáculo de danza y performance ‘Pas de deux’ junto al premio nacional Chevi Muraday y nos encantaría poder presentarlo aquí dentro de nuestra inminente gira por la península.