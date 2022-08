El cine valenciano viaja de Toronto a San Sebastián

Después de su estreno internacional en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, la ópera prima de la cineasta valenciana Elena López Riera, ‘El agua’, cruzará el charco para llegar hasta el Festival Internacional de Cine de Toronto, uno de los más destacados del panorama internacional y que aúna grandes películas de Hollywood y cine de autor.

La cinta de López Riera es una de las cuatro españolas que pasarán por el festival canadiense junto a ‘Mantícora’, de Carlos Vermut; ‘Venus’, de Jaume Balagueró, e ‘Historias para no contar’, de Cesc Gay. ‘El agua’ se verá en la sección de Cine Contemporáneo Mundial (Contemporary World Cinema).

El periplo internacional de este largometraje, una coproducción entre España, Suiza y Francia en la que participa la productora valenciana Suica Films, es similar al de la multipremiada ‘Acarràs’, de Carla Simón. Tras su paso por Cannes, cuya proyección desató una gran ovación, ‘El agua’ ha participado en los festivales franceses de La Rochelle y Marsella el pasado mes de julio, en la actualidad compite en el Melbourne International Film Festival (MIFF) y su próximo destino es el Toronto International Film Festival (TIFF), que se celebra del 8 al 18 de septiembre y que se considera una lanzadera para las películas que luego llegarán a los Oscar.

El itinerario por festivales no acaba ahí, ya que este primer largometraje de la premiada cortometrajista tendrá su estreno nacional en la 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián, del 16 al 24 de septiembre, y lo hará en la sección de cine de autor Zabaltegi-Tabakalera, en cuyo avance figura la cinta de López Riera junto a directoras como Carlota Pereda (‘Cerdita’). Para los productores de Suica Films, Molés y Andreu, llevar esta película a Toronto, un certamen que no tiene premios del jurado, es un plus, ya que le confiere una proyección internacional "bestial" y añaden que haber logrado entrar en la "santísima trinidad" de los festivales -Cannes, Toronto y San Sebastián, "los mayores de Europa, Norteamérica y España"- es "un sueño cumplido".

La cinta, distribuida por Filmin y Elástica, llegará a las salas de cine españolas el 28 de octubre.

‘El agua’ se rodó en Orihuela, donde las inundaciones por la crecida del río Segura forman parte de la memoria de sus habitantes y ello fluye en esta película protagonizada por mujeres - la debutante oriolana Luna Pamies junto a Bárbara Lennie y Nieve de Medina- que mezcla el cine fantástico y el documental, donde un romance de verano despierta la historia supersticiosa del pueblo.

La historia está protagonizada por Ana, de 17 años, que se enamora de Jose mientras trabaja en el bar de carretera que regenta su madre y su abuela. La joven pareja sueña con el mundo más allá de las fronteras de su pequeño pueblo, pero su relación, y el futuro de Ana, se ven amenazados por la proximidad de una feroz tormenta. A medida que surge la posibilidad de que el río cercano se desborde, también surge una leyenda persistente sobre mujeres destinadas a ser arrastradas por las inundaciones porque nacieron con "el agua adentro".

La revista especializada Screen Daily ha dicho de este debut en el largometraje de López Riera lo siguiente: "Tan íntimo como ambicioso, estimulante y emocionalmente atractivo… Una película que siempre se siente cuidadosamente equilibrada al borde de lo surrealista, donde las cosas oscuras siempre parecen estar presionando".

‘El agua’ ha sido producida por Alina Film (Suiza), Suica Films (España) y Les Films du Worso (Francia), con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC), el ICAA y la participación de RTVE y À Punt Mèdia.