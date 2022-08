La humorista Carolina Iglesias, una de las fundadoras y conductoras del exitoso podcast feminista Estirando el chicle junto a la también cómica Victoria Martín, ha roto por fin su silencio para pedir disculpas al aluvión de oyentes del programa a tenor de la polémica desatada por la invitación a Patricia Sornosa, humorista con un agresivo discurso tránsfobo.

Las dos presentadoras invitaron a Sornosa a su último episodio porque esta comparte un podcast con una de sus colaboradoras habituales, Patricia Espejo, pues una de las líneas de la presente Summer Edition de Estirando el chicle consiste en invitar a las colaboradoras de sus colaboradoras. Pero esto ha generado un gran malestar e indignación entre las seguidoras de las abanderadas del "Válidas", que siempre han defendido un feminismo diverso, plural y transincluyente.

Pero si errar es humano, el feminismo parece quedarse fuera de esta máxima, ya que Iglesias y Martín han sido diana desde entonces de un grave linchamiento, acoso y amenazas, que ha motivado incluso su abandono de las redes sociales. En su mayoría, las críticas esgrimían que la presencia de Sornosa en Estirando el chicle equivalía a amparar el posicionamiento discriminatorio de esta, pese a que Iglesias y Martín siempre han caminado en dirección contraria. Por fin, Iglesias ha salido al paso.

"Ayer fue mi primer día de psicóloga y hoy me veo con fuerzas de volver a asomar la cabeza por aquí", comienza el mensaje de Iglesias en su perfil en Instagram. "Quiero pedir disculpas a la gente que se haya sentido decepcionada, a mi colectivo LGTBIQ+, al que he fallado, y un gracias enorme a la gente que no nos ha soltado la mano en estas semanas tan duras". "El silencio no siempre comunica y mi silencio ha sido fruto del miedo al ver la magnitud de lo ocurrido, que me ha paralizado".

Numerosas humoristas y activistas vinculadas al feminismo y el colectivo LGTBI, como Henar Álvarez, Lala Chus, Moderna de Pueblo, Zahara, Ger o Mara Jiménez le han mostrado su apoyo a través de sus mensajes, como han hecho desde el principio.

Cabe recordar que Iglesias & Martín se encuentran inmersas en la gira de Estirando el chicle Live, que tiene una parada en Canarias el próximo 17 de septiembre, con doble sesión a las 18.00 y 21.00 horas en el Teatro-Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife, cuyas entradas se encuentran agotadas.