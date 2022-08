À Punt Mèdia volverá a colocar las urnas en los cines Babel para que los espectadores de la Sección Informativa de la 37ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani elijan el Premio del Público. Competirán por este galardón cintas de diversas procedencias, pero todas ellas con un potente sello de autor e inéditas en España, de las que el festival ofrece hoy un primer avance. "La Sección Informativa tiene una especial relevancia para el festival, porque le pone en contacto directo con las personas que asisten a las proyecciones y tienen la posibilidad de otorgar el Premio del Público a una película que después será emitida por À Punt”, asegura Gloria Tello, presidenta de la Mostra.

Entre los directores de esta sección, dos de ellos han sido galardonados con un Oscar a la mejor película extranjera, éste es el caso del serbio Danis Tanovic, que logró el galardón gracias a 'En tierra de nadie' (2001); aquello era un drama bélico, pero lo que presentará en València, 'Not So Friendly Neighborhood Affair', será una comedia que refleja tanto los efectos de la pandemia como los de las redes sociales. Otro oscarizado es el italiano Gabriele Salvatores, en su caso por 'Mediterráneo' (1991), y que presentará en la Mostra 'Comedians', una reflexión sobre la trascendencia (o no) del oficio de la interpretación. También disfruta del reconocimiento, Tony Gatlif, que obtuvo el premio al mejor director en Cannes por 'Exils' (2004). En el festival comparecerá con 'Tom Medina', ligeramente inspirada en sus tiempos de inmigrante sin papeles en Francia, a donde llegó desde Argelia.

La Mostra también vivirá el estreno mundial de 'Kobane', la ópera prima de la directora Özlem Yaşar, con la que el festival dará continuidad a su apuesta por el cine kurdo, en especial a la Comuna de Cine de Rojava, pues ya se proyectó en 2020 su primera película, 'Por la libertad' ('The End Will Be Spectacular'). Otra directora seleccionada es la egipcia Nadine Khan, que realiza un retrato de la masculinidad tóxica y su poder destructivo en 'Abu Saddam'.

“La presencia de directores de reconocido prestigio internacional en la Sección Informativa pone de manifiesto la voluntad del festival por ofrecer una panorámica del cine mediterráneo que conecte el presente con la historia, y que permita al público valenciano disfrutar por primera vez en España de las nuevas películas de Danis Tanović, Gabriele Salvatores o Tony Gatlif”, destaca Eduardo Guillot, director artístico del festival. La Mostra, que se celebrará del 20 al 30 de octubre, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office y À Punt Mèdia como medio oficial.

'NOT SO FRIENDLY NEIGHBORHOOD AFFAIR', DE DANIS TANOVIC

Tanovic nos tiene acostumbrados a una ecléctica carrera en la que salta de un género a otro. En esta ocasión nos sorprende con una comedia post-confinamiento ambientada en Sarajevo, con la que ya ha recorrido festivales como el de la propia Sarajevo, Trieste y Zagreb. Cada uno de los dos protagonistas (Branko Đurić y Izudin Bajrović), con estilos bastantes distintos, regenta un restaurante que sirve ćevapi, los kebabs balcánicos. Sus vidas se ven alteradas cuando una influencer croata acude a la ciudad para tratar de averiguar cuáles son los mejores rollos de carne de la ciudad.

'COMEDIANS', DE GABRIELE SALVATORES

A pesar del título, no es esta una propuesta de carcajadas. Salvatores adapta libremente la obra de teatro de Trevor Griffiths, que es, a su vez, una reflexión sobre la comedia, que no una práctica. Seis aspirantes a comediantes cansados de la mediocridad de sus vidas se preparan para afrontar su primera actuación en un club. Entre el público, hay un examinador, que elegirá a uno de ellos para un programa de televisión. Para todos es la gran oportunidad de cambiar su vida, para algunos quizás sea la última.

'TOM MEDINA', DE TONY GATLIF

Medina (David Murgia) es un enigmático delincuente de poca monta que es enviado por un juez de menores a la Camarga francesa. Su empeño por viajar a España a causa de la fascinación por los toros, le lleva a convertirse en domador de caballos junto a Ulysse (Slimane Dazi). El recibimiento de los locales no es muy bueno, a excepción de la hija del propio Ulysse (Karoline Rose). El director franco-argelino continúa en esta película, que fue estrenada en el pasado Festival de Cannes, con la fascinación por mostrarnos su cultura, la romaní, lo que aporta además una fantástica banda sonora.

'ABU SADDAM', DE NADINE KHAN

Se trata de una road movie por las desérticas carreteras egipcias desde la cabina de un camión. En ella, acompañamos al sudoroso y fanfarrón Abu Saddam (interpretado por Mohamed Mandouh, quien obtuvo el premio al mejor actor por este papel en el Festival de El Cairo) y a su joven e inexperto ayudante (Ahmad Dash). Entre ellos no solo media una diferencia de edad importante, sino una manera bastante diferente de afrontar la vida. Gracias a sus conversaciones y a las llamadas telefónicas que les interrumpen sabemos más del origen de la violencia en ciertas masculinidades tóxicas aún mayoritarias en ciertas sociedades árabes. Se trata de la segunda película de Nadine Khan, que obtuvo el Premio del Jurado del Festival de Dubai por su ópera prima, 'Harag W' Marag' (2012), que fue proyectada en Mostra de València en 2019, dentro de la retrospectiva que el festival dedicó a las directoras egipcias contemporáneas.

'KOBANE', DE ÖZLEM YASAR

Tras más de cuatro meses de ataques del Ejército Islámico, los milicianos y milicianas kurdos liberaban el 26 de enero de 2015 la ciudad de Kobane, en la frontera turco-siria. Fue considerada la mayor derrota del Estado Islámico desde su aparición en 2013 en la guerra en Siria. La película se centra en Zehra, una combatiente de 32 años, que, ante las bajas de muchos de sus compañeros y el avance del ISIS, se ve obligada a convertirse en comandante. Una historia de fe, resistencia, heroísmo, sacrificio, amor, compañerismo, esperanza, traición, inmoralidad, miedo y pérdida con la intensidad de la guerra y la revolución como telón de fondo.