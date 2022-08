Mayte Aparisi: "No necesito pedir permiso a nadie para escribir lo que escribo. Lo sé"

Mayte Aparisi publica su primera novela, Los ruidos de la noche, una historia real basada en cuatro generaciones de una familia de Buenos Aires que tuvo que emigrar a València. La periodista cuenta entusiasmada los detalles del libro que se presentará el 4 de septiembre en el Centre del Carme.

¿Cómo aparece la idea de escribir Los ruidos de la noche?

Hace 12 años, la Editorial Casals me encargó escribir alguna historia real de superación, que contuviese una infancia dura y nombres reales. Yo pienso en Marta Gisela, la amiga de mi hija, pues cambiar de país con 13 años me parece bastante duro, y empiezo a entrevistarla junto con su madre Marta Susana y su hermana María Victoria. Tras más de 70 horas grabadas y completamente enamorada de lo que me cuentan, decido distanciarme de la editorial y sus requisitos para contar la historia de esta familia como considero apropiado. Finalmente, tras 12 años de trabajo, creo que he conseguido recoger la memoria oral de la historia de Argentina, pero de su historia cotidiana.

¿Utiliza la Argentina del libro como su «Macondo» particular para retratar los últimos 100 años del país a través de 4 generaciones?

Lo he pensado, de hecho el personaje de Edelmira está muy relacionado con Úrsula de Cien años de soledad. Me impactó tanto la lectura del libro, ese personaje, y todo lo que se va generando a través de ella, que un día de repente reconocí que la tía Edelmira hace lo mismo: está hasta el final, siempre es una actriz secundaria, todo pasa a su alrededor y ella es feliz. Te diría que sí, personalmente, lo he convertido en mi «Macondo» argentino.

¿Un homenaje?

Pero inconsciente, sin pretenderlo. Yo leí tarde Cien años de soledad, en 2008 o 2009, un año antes de empezar a escribir la novela, y es cierto que me impactó mucho, y puede que eso quede representado.

Tanto Edelmira como los personajes femeninos vertebran la historia y experimentan grandes cambios. ¿Hay en la novela una intención feminista de representar la evolución del rol femenino?

Es cierto que pasamos de una bisabuela totalmente sumisa hacia su marido de origen libanés, a matrimonios más sanos, pese a que la mujer todavía tiene un rol muy tradicional en casa. Es con la tercera generación, con Susana, donde ya nos encontramos con la mujer que va a la universidad, que tiene inquietudes y que se preocupa por las obras sociales, con una actitud completamente empoderada.

"Pedro Páramo pudo marcar a Gabo como, de algún modo, Cien años de soledad me marca a mí»

Utiliza el poema La Mufa, de Cortázar, para describir por primera vez Buenos Aires en su novela. ¿Qué simboliza ese «pequeño fantasma silencioso» citado?

Tuve que contactar con un especialista de Cortázar, que es profesor en el CEU de València, para corroborar que el poema fue escrito en los años 80, y que ese «pequeño fantasma silencioso» son los desaparecidos, es el terror de la dictadura de Videla. La Mufa está respirando el miedo, desde la distancia, pues lo escribió ya exiliado de Buenos Aires. Siendo más contundente, para mí, ese «pequeño fantasma silencioso», es igual a Los ruidos de la noche, el título de la novela, que prefiero no desvelar qué simbolizan. Así lo sentí, de hecho: al leerlo me estremecí.

¿Cuál es su relación con la literatura latinoamericana?

Me han marcado libros, pero no te diría que especialmente, también me ha inspirado la literatura irlandesa con, por ejemplo, Dylan Thomas. Tengo referentes, como Gabriel García Márquez o Isabel Allende, pero no considero que sean más importantes que otros. Estuve releyendo Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y estoy convencida de que este es el padre de Cien años de soledad. El propio Gabo dijo que es la mejor obra maestra de la literatura en español, y esa obra le pudo marcar a él como, de alguna forma, Cien años de soledad me marca a mí.

¿Ha sentido alguna vez ‘síndrome de la impostora’ al hablar de Argentina, siendo valenciana?

Al principio, cuando tenía muchas inseguridades, sí. Pero te vas haciendo mayor, y 12 años escribiendo la novela son 12 años de experiencia y de seguridad. Al final esta historia la tengo yo, Mayte Aparisi en València, porque las protagonistas viven en València y me la han contado a mí, con lo cual yo no necesito pedir permiso a nadie para escribir lo que he escrito.

"He conseguido recoger la memoria oral de la historia de Argentina"

¿Ha habido oposición?

Yo empecé a mandar los primeros 5 capítulos del libro a conocidos míos para que lo mandasen a conocidos suyos argentinos y a gente que ha sido objeto de migración. Al pedírselo a un compañero de máster argentino, él decidió mandárselo a su madre, y pese a que todo el mundo quedaba entusiasmado con el fragmento, ella me mandó un audio de Whatsapp enfadada preguntándome quién era yo para escribir sobre su país, y que los hechos que narraba no eran ciertos, que ni a ella ni a sus círculos les había ocurrido nada de lo narrado.

¿Cómo se sintió?

Yo me quedé muerta y pensé ‘la madre del cordero, la que voy a liar con la novela’. Pero me enfadó cuando me dijo ‘tú qué sabes de mi país’. Y yo no respondí directamente, si no que mandé toda mi documentación. Mientras escribía la novela pasé a un folio cada texto que leía, y aunque no lo hice desde el primer día, prácticamente todas las fuentes de libros, periódicos, revistas y tesis consultadas están documentadas e incluidas en la bibliografía de la novela.

¿Respondió?

Resulta que esta señora es hija de militares de alto rango. Su padre era una mano derecha de Perón y después trabajó para Videla. Luego me llamó para pedirme disculpas y decirme que yo sabía más de su país que ella, que ella nunca había leído el informe Sábato y que Argentina actualmente está muy separada porque hay muchos familiares de militares.

Durante 12 años, ¿cuáles han sido los cambios más radicales que ha sufrido su novela desde que la concibe hasta que la publica?

Como cambios importantes, está la decisión de incorporar los testimonios de las personas que habían sobrevivido a los campos de detención ilegal. Esos son testimonios públicos, que tú pones en Google ‘informe CONADEP’ y lo tienes, del Informe Sábato que encargó Alfonsín cuando llegó al poder. Otra, por ejemplo, apareció en 2016, leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, y es que él, en lugar de nombrar los pueblos, pone una inicial, así que yo, para no desvelar los apellidos de las familias protagonistas, hago lo mismo, la familia R. y la familia C.

¿Cómo reaccionaron las tres mujeres testimoniales al leer la novela?

Susana dejó la novela encima de la mesa y empezó a darle vueltas dos días. No se atrevía a abrirla, y cuando empezó a leerla la acabó en poco más de 24 horas. La acabó y me llamó llorando, le había encantado. Incluso me dio permiso para publicar sus nombres completos, que aparecen al final del libro.

¿Cuánto de real y cuánto de ficción hay?

El 95% de la obra es real, excepto la historia del personaje castellonense, que tendría un 30% ficcionado. De hecho, en una agencia literaria catalana me propusieron que me distanciase de las protagonistas, que dejase de hablarles porque estaba secuestrada por esa amistad, que no podía jugar con los personajes por la relación personal, que eso me impedía darles acción. Evidentemente, decidí no seguir el consejo.