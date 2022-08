Dani de la Orden: "Me sigo sintiendo igual de imbécil que hace diez años"

Dani de la Orden se muestra cercano tras la presentación de El test, una película con Carlos Santos, Blanca Suárez y, entre otros, Antonio Resines, cuya premisa parte de la decisión entre coger 100.000 euros ahora o un millón en 10 años.

El viernes 2 estrena dos películas, compitiendo contra sí mismo en cartelera. ¿Por qué?

Ha sido una coincidencia entre muchas. El test debería haberse estrenado hace mucho tiempo, pero debido a la pandemia se retrasó y, al final, no hay tantos fines de semana disponibles. No es que haya rodado dos películas seguidas, que bueno, un poco sí, pero se trata, puramente, de una coincidencia.

«El Test» es comedia y «42 segundos» un drama deportivo. ¿Qué género prefiere?

A mí la comedia me encanta y no quiero dejar de hacerla, me parece de lo más complicado, más que cualquier otra cosa. El drama también me interesa bastante, o más que el drama, rodar secuencias de deportes, que es bastante cautivador desde un punto de vista formal, sumándole el reto de los hechos reales. Son regalos de películas.

«42 segundos» parece americana.

Me lo ha dicho bastante gente, pero cuando estábamos haciéndola no pensamos ‘vamos a hacer algo americano’. A día de hoy no sé qué significa el calificativo ‘americano’.

Lo comentaba por la épica en la representación de la historia reciente, por ejemplo.

Entiendo que lo puede parecer, porque es una película muy distraída. Cuando aquí no se hacía cine de acción se comentaba sobre las primeras ‘parece americana’, pero no porque lo fuera, si no porque aquí era un género que no se había cultivado. Con el drama deportivo es similar, creo que aquí en España hay muy poco; seguro que hay alguna peli, pero no sé si conozco ninguna.

De un modo muy distinto… ¿» «Campeones»?

Pero Campeones va desde otro sitio, no intenta hablar de una gesta épica, real, del 92. Puede que 42 segundos resulte americana por celebrar la épica sin ningún tapujo.

«El test» transcurre en un espacio único.

Es un género en sí mismo, y me parece muy complicado de hacer. Sobre todo, de escribirlo. Al final, la escritura es de las cosas que me parece más difícil hacer bien.

¿Hasta qué punto tiene relación en el proceso de guion?

Estoy muy metido, aunque ni firmo como guionista ni dialogo, pero no me callo nada y los vuelvo locos. Es encontrar el punto medio, porque me gusta el proceso pero también respeto a quienes lo hacen.

Trabaja con actores y con cómicos. ¿Hay diferencia?

Creo que ninguna, al menos rodando comedia. Si ruedo un drama intimista en blanco y negro con Leo Harlem, pues a lo mejor diré que sí, pero como no me ha pasado, todo lo contrario. Rodar con Berto es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, y va a volver a suceder.

‘El test’ nace de un guion teatral ¿Cuándo vio o leyó por primera vez la obra de Jordi Vallejo?

La vi en el teatro hace diez años en Barcelona y me gustó mucho. Pensé ‘esto tiene una buena adaptación para hacer una película’, y 10 años después, aquí estamos promocionándola.

La película reflexiona sobre, entre otras cosas, el autocontrol. Tras ocho películas en seis años. ¿Siente que el tema le alude?

No sé si la palabra es autocontrol, pero sí es verdad que a lo mejor me he pasado un poco el juego, y que a veces me pueden las ansias. Me gusta tanto la comedia, y en España se practica tanto y hay tantas historias divertidas, que a algunas narrativas les tenía demasiadas ganas. Por ejemplo, Hasta que la boda nos separe la dirigí porque me hacía mucha ilusión hacer una comedia de cuernos. Entonces sí, puede que no haya tenido demasiado autocontrol en ese sentido, la verdad.

¿Cree que su evolución personal puede entenderse a través de su filmografía?

Realmente, no. Sí es verdad que Barcelona, nit d’estiu era muy naíf, pero Barcelona, nit d’hivern ya hablaba de rupturas, aunque sin tanta mala leche. Tal vez, poco a poco mejoro la comedia y los aspectos formales, pero yo me sigo sintiendo igual de imbécil, por decirlo de alguna manera, que hace diez años. Siempre me he sentido bastante más inmaduro de lo que debería respecto a la edad que tengo.

Castiga bastante el amor en sus obras.

Al final, para decir lo bonito que es ,ya hay otras pelis. Me parece más interesante encontrar las espinas.

Tras tantos años. ¿Ha cambiado su pulsión creativa?

Bueno, a lo mejor hay temas que me interesan menos, la comedia romántica tiene que venir acompañada de algo que me remueva mucho. Busco una comedia más cínica o crítica con el día a día. El test habla sobre la deriva a la que te puede conducir una economía neoliberal, una sociedad neoliberal orientada al trabajo y al capital y cómo esto afecta a las personas. Hacer una comedia desde ahí me parecía muy guay.

¿Encajaría «Élite» dentro del género de la comedia?

Puede que involuntariamente, pero te aseguro que no de forma voluntaria. Creo que es una serie tan fiel a sí misma que termina generando momentos histriónicos. Es que cuando tienes a gente tan rica, famosa, guapa y todo es tan perfecto, pues a lo mejor puedes provocar cierto distanciamiento cómico. Que yo soy defensor absoluto de «Élite», pero sí tiene un tono muy particular

¿Qué pasará en «Élite»?

No lo sé, ya no estoy en ella.

¿Y sobre próximos proyectos?

Preparo una película de baile urbano.