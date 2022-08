Las películas prohibidas. No sé si se acuerdan. Aquí casi todo estaba prohibido. También muchas películas. Éramos la reserva moral de occidente. Un ecosistema que no necesitaba oxígeno para sobrevivir. Fuera de nuestras fronteras sólo había vicio y comunistas. Por eso nos manteníamos aislados del mundo. No necesitábamos a nadie. Éramos los mejores. No teníamos libertad, pero eso tampoco importaba a los españoles. Se referían, claro, a los buenos españoles, a los españoles de verdad que hoy están tan de moda, a los que entonces no se iban a Francia para ver películas prohibidas en España. Los malos sí que cruzábamos la frontera para no perdernos El último tango en París, El acorazado Potemkin o La grand bouffe. Bueno, también para meternos alguna noche en Histoire d’O u otros erotismos de celofán aunque fuera haciéndonos los despistados.

Yo estuve en Amélie les Bains y Céret en abril de 1976. A poca distancia de la frontera. Mucha gente se iba a Perpinyà. El Triángulo de las Bermudas del cine prohibido en España, incluso después de muerto el dictador. El crimen de Cuenca, la película de Pilar Miró, fue prohibida nada menos que en 1979. Aquella Transición modélica según dicen algunos. Guardo todavía los cuadernos que se editaban en los cines con las programaciones y las fichas técnicas y artísticas de las películas. Muy artesanales, como si estuvieran impresos, esos cuadernos, con una vietnamita. A lo mejor los imprimían así. Los buscaré cuando llegue a casa. Ahora estoy en un pequeño hotel de Amélie les Bains. Han pasado cuarenta y seis años desde aquella primavera perdida en el recuerdo. El Hotel de París. La cámara oscura del pasado. Eso será. Una furgoneta en la que cargaba José su fruta para venderla por los pueblos. Entonces yo vivía en Vilamarxant y con él y Ribes allá que nos vinimos los tres a Amélie, que para nosotros era como viajar al otro lado del mundo. Entonces todo estaba al otro lado del mundo. Nos alojamos en el Hotel de París y ahí llegamos a estar como en casa. De aquellos días saldrían Francia, un libro de poemas editado diez años después en la pequeña editorial Malvarrosa que impulsaba mi amigo Uberto Stabile, y la novela Fragmentos de abril, de la mano de mi inolvidable Víctor Orenga. Hace ahora cuarenta y seis años de aquel viaje. Cuando llego a Amélie cae una tormenta endemoniada. Recuerdo los versos de Borges: la lluvia es algo que sucede en el pasado. Y en esta tarde francesa se juntan, como en un paisaje mestizo y sorprendente, el pasado y el presente. La vida misma, esa mezcla de cosas que a veces son una extrañeza por mucho que las pienses desde una razón gozosamente inaprensible. Ahí veo el Casino, donde se proyectaban las películas. No lo reconozco. Es como si no fuera el mismo después de tanto tiempo. A lo mejor sí que lo es. Pero la memoria no llega a todas partes, y menos a los detalles que antes tal vez fueron importantes. Pregunto dónde está el Hotel de París y sigue donde entonces. Cerró hace ya muchos años y hay en una de las cristaleras un cartel donde con letras garabateadas de cualquier manera pone que se vende. Miro a través de los grandes ventanales. No se ve nada. Los han cegado con unas lonas que ocultan aquellas comidas que tan amablemente, con su hija Martine adolescente, nos ofrecían monsieur y madame Papot como si fuéramos de la familia. Aquí coincidimos una auténtica troupe de personajes que parecía sacada de un circo. Nos escribimos cartas durante mucho tiempo. Lo que sería hoy día un grupo de wasap. Luego las cartas se irían espaciando, todo se fue haciendo silencio. La vida también es eso, que la gente se vaya poco a poco abandonando. No sé si lo escribía Monique Lange en su bellísima y triste novela Las casetas de baño. Creo que sí. Las películas prohibidas me trajeron hace cuarenta y seis años a Amélie les Bains. Ahora he vuelto y descubro una vez más que son imposibles los regresos. Aquella primavera del 76 está en venta. Lo dice un cartel con letras torpes y apresuradas, como si hubiera en el mensaje algo parecido a la más que segura fragilidad de la memoria. En Céret ya cerró el Caméo Cinéma y sigue en pie el Ceretan, con esa fachada amarilla, un tanto desvaída, que no ha cambiado de color en tantos años. Miro por última vez las cristaleras del Hotel de París, la lona que oculta las noches alegres en el jardín donde había un cisne de piedra y una fuente. Qué habrá sido de todos nosotros desde que se acabaron aquellos wasaps de antes del diluvio y llegara el olvido para siempre, si es que hay algo que sea para siempre. Abro con las manos una claridad en los cristales. Qué busco en esa claridad, qué se quedó ahí de aquellos días ahora emborronados por la lluvia. Me pregunto las razones que tenemos para regresar a los sitios donde fuimos más o menos felices. Y me salen los poemas de Emily Dickinson que nunca me abandonan en los viajes: «Para ver si el Tiempo estaba allí». El Tiempo, eso tan extraño siempre, ¿no? Eso tan extraño…