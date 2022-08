Lejos de la élite artística

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) inicia el otoño con la inauguración el próximo día 30 de la exposición «Lejos del vacío. Zero y el arte de posguerra en Europa», que reúne más de 100 obras de más de 30 artistas vinculados al grupo Zero, fundado por Heinz Mack y Otto Piene en 1957 en Alemania.

Comisariada por Bartomeu Marí, exdirector del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), la exposición ofrece una revisión de los grupos de artistas que superaron la estética y la atmósfera existencialista de la posguerra al rechazar la pintura expresionista, la abstracción gestual matérica y el informalismo que dominaron la escena artística después de la segunda guerra mundial. Estos artistas operaron sin un credo ni un liderazgo intelectual unificado, pero con el deseo de empezar de cero una nueva manera de hacer arte. La exposición recoge los momentos más relevantes de esta breve historia, enmarcada entre 1957 y 1966, en el que aparece una cartografía del viejo continente, más allá de las grandes capitales de la Europa Central.

Éxitos de mercado

Mack, Piene, Uecker, Manzoni, Castellani, Klein -artista que registró el conocido como ‘azul Klein’-, Tinguely, Fontana, Dadamaino, Grazia Varisco, Nanda Vigo, Megert, Peeters, Haacke, Verheyen, Schoonhoven o Daniel Spoerri son algunos de los nombres que protagonizan la exhibición que se podrá visitar en el IVAM hasta el 12 de febrero del próximo año. Algunos de ellos, según el comisario, «se han convertido en fenómenos comerciales y mediáticos de amplia popularidad, con grandes éxitos en el mercado del arte. A otros, el público no especializado quizá los descubra en esta muestra», invita Marí. «La mayoría de ellos han disfrutado y disfrutan de carreras reconocidas por los especialistas e instituciones, pero no han estado mediáticamente expuestos. La actitud crítica e historiográfica actual nos invita a no dejarnos deslumbrar solo por la popularidad», añade el filósofo y promotor cultural.

Empezar de cero

En una década, Zero se convirtió en lo que hoy se considera como uno de los movimientos de vanguardia internacionales más importantes después de la guerra y el IVAM ofrece la posibilidad de que el público se acerque a sus postulados. «Plantearon retos conceptuales, materiales y formales nuevos para hacer arte», sostiene Marí. «Pedían empezar de cero, pero en las antípodas del nihilismo o del existencialismo, lejos del viejo orden. Aunque ‘cero’ se equipare al vacío o a la nada, se distanciaron del vacío que les precedía buscando un nuevo tipo de espacio donde emplazar sus obras», señala Marí. «Ningún credo les unió tanto como su rechazo a las formas, los motivos y los significados asociados a la pintura expresionista y gestual que emanaba de los Estados Unidos y el arte informal, tachismo o informalismo que se popularizó en Europa y que situaba al artista en el centro de los pesares humanos», explica el comisario.

«Rechazaban la condición elitista y excepcional de la figura del artista para promulgar un arte accesible a todos y una consideración del creador como un miembro más de la sociedad». «Esta muestra nos proporciona una ocasión de pensar cómo los artistas de ese momento ampliaron el significado del arte y la manera cómo hoy lo experimentamos», sostiene Marí.