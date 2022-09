La histórica discoteca Chocolate de Sueca, inaugurada en 1980 y célebre desde sus inicios por su diseño y su música vanguardista y oscura, volverá a abrir sus puertas como «espacio cultural polivalente» y «multidisciplinar» que pretende «transformar el concepto tradicional» de este tipo de espacios. Eso sí, será un regreso en forma de sesiones, actuaciones y fiestas puntuales repartidas a lo largo del año. No se contempla, en principio, una actividad periódica semanal como en los viejos tiempos, cuando Chocolate era la discoteca «reina» de los sábados en la «ruta» valenciana.

Los responsables de este espacio -Los responsables del espacio -que este verano ya ha acogido dos fiestas- anunciaron ayer en un comunicado que este sábado 3 de septiembre recuperarán la programación de sesiones de DJs con «Todo por el Aire», una celebración «que tendrá carácter puntual a lo largo del año integrando las fiestas de mayor tradición y trayectoria en el local como Halloween, el Aniversario de Chocolate o Carnavales».

Además de las sesiones puntuales de DJ, la nueva Chocolate quiere actuar también como sala de conciertos con "una programación heredera de los míticos conciertos de Radio Futura, Siniestro Total, Killing Joke o Flesh for Lulu que a lo largo de los años ochenta constituyeron el pilar de la música en directo en la comarca de la Ribera".

Pero el Ayuntamiento de Sueca todavía está estudiando si esta reapertura es posible. Fuentes del consistorio han reconocido a este periódico que la empresa ha presentado un informe del Organismo de Control Autorizado (OCA) por la Generalitat favorable al proyecto, un documento obligatorio para la obtención de apertura de establecimientos públicos.

Los técnicos del consistorio estudian si esta autorización permite la reapertura del local pese a que el ayuntamiento ha declarado ilegales las obras de rehabilitación y caducada la licencia de apertura. Recuerdan además que el edificio se encuentra dentro de los límites del Parc Natural de l’Albufera.

Pero la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, señala que el informe del OCA certifica el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa en vigor para la apertura de un establecimiento público. Con este certificado y la documentación anexa presentada con la declaración responsable, el titular o prestador podrá abrir el establecimiento de manera inmediata sin que sea necesario el otorgamiento de licencia municipal.

Por eso, las mismas fuentes han reconocido que el gobierno local (PSOE, PP y Cs) está «gravemente preocupado» por la reapertura de la antigua discoteca -«crea alarma social» entre los vecinos, señalaron ayer fuentes del ejecutivo-, pero también por el perjuicio económico que podría suponerle al municipio impedir la actividad si esta cumple con los requisitos legales.

De momento, la Policía Local ya ha levantado dos actas (una el 18 de junio y otra el 23 de julio) por sendas fiestas celebradas en la renovada discoteca, pero no consta que se haya impuesto ninguna sanción. «Los técnicos están desde antes de verano estudiando la situación y determinando si se están cumpliendo o no los requisitos legales -han afirmado fuentes municipales-. Los pasos se tienen que dar con absoluta serenidad para que se cumpla con la ley».

Por su parte, fuentes de la discoteca han asegurado a Levante-EMV que no quieren «polemizar» con el ayuntamiento y que entienden que el proyecto «cuenta con la cobertura jurídica necesaria» para poder reabrir sus puertas el sábado.

Espacio polivalente

La reapertura de este "templo" de la ruta del bakalao se realiza tras años de abandono y de que incluso se pusiera a la venta el edificio en varios portales inmobiliarios por unos 350.000 euros. "Tras la crisis del COVID y después de una profunda renovación de la decoración y diseño del local la sala Chocolate recupera su actividad como un espacio polivalente que pretende transformar el concepto tradicional de discoteca, dedicado a cubrir el vacío existente en la comarca de la Ribera con un espacio cultural multidisciplinar", señalan en un comunicado los responsables del nuevo espacio.

"Con respecto a la actividad y horarios de la sala y de acuerdo con las nuevas hábitos y tendencias en el ocio y los espectáculos su apertura tendrá carácter cíclico y temporal de acuerdo con las sesiones y conciertos que se programarán con anticipación", anuncian los responsables de la discoteca en un comunicado.

"A nivel de horarios se mantendrán los horarios de noche y madrugada, establecidos en la normativa reguladora para las discotecas en la Comunitat Valenciana, pero se potenciarán el tardeo y los horarios vespertinos para anticipar la programación de conciertos", añaden.

La música electrónica mantendrá su peso específico en la nueva Chocolate "con la contratación de los artistas y DJs internacionales más reputados dentro de las tendencias musicales propias de la Catedral de la Música centrando sus objetivos en las tendencias musicales más vanguardistas y eclécticas de la música de baile actual, como pueda ser el hard dance, techno house, el hard house o el psy trance en sus diferentes manifestaciones".

Además de la presencia puntual de algunos DJs, Chocolate contará como DJs residentes como David DTX, Alex Beat, Dani Polo y GNS y su programación incluirá la realización de cursos de formación para productores y DJs noveles que ya ha celebrado una primera edición de la mano de la Asociación Española de DJs y Productores

"En este sentido -continúan- Chocolate pretende reinventar el concepto de espacio de ocio incluyendo en su actividad, junto con las sesiones y actuaciones de DJs, la programación de conciertos y música en directo, sesiones en streaming, colaboraciones con emisoras de radio, televisión y sellos discográficos, celebraciones sociales y de grupos de las redes sociales, tardeos de música urbana, presentaciones y actuaciones de playbacks de las comisiones falleras de la comarca, o la programación de fiestas de carácter social y solidario para recaudar fondos para todo tipo de causas sociales".

Los responsables de la nueva Chocolate han anunciado también que la sala ha incorporado varias novedades a nivel tecnológico "que van a permitir disponer del mejor equipo de sonido para una discoteca en España con una configuración electroacústica adaptada al espacio y al estilo musical del local y que permiten alcanzar la mayor presión acústica para garantizar la mejor calidad".

Chocolate nació en 1980 en un antiguo secadero y almacén de arroz de la pedanía de Les Palmeres, en Sueca. Desde el principio llamó la atención por su diseño revolucionario y vanguardista -inspirado en la casita de chocolate que aparecía en el cuento de Hansel y Gretel- y por ser la primera discoteca en programar conciertos a partir de las 7 de la mañana, como continuación a la sesión nocturna.

Otra de las características más importantes de Chocolate era su apuesta por los sonidos oscuros y góticos, con el DJ Toni El Gitano pinchando a artistas como Bauhaus, Art of Noise, Throbbing Gristle, 400 Blows, Cabaret Voltaire, 1000 Mexicans, Anne Clark, The Lords of the New Church y muchas otras rarezas siniestras y experimentales. Con los años, el sonido de Chocolate fue evolucionando y maquinizándose a través de la intervención de DJ como Victor Conca, Héctor Alias, Dani Polo, Alberto Suarez, Oskar 41 o Juanfran.

La decadencia de la Ruta del Bakalao a partir de la segunda mitad de los 90 también afectó a la discoteca de Sueca, que cerró por primera vez sus puertas en noviembre de 2004 con una sesión en la que participaron casi todos los DJs que habían "residido" en la sala. Durante un tiempo, la discoteca siguió acogiendo sesiones puntuales con artistas como DJ Coone, Mystery, Poogie Bear, Mark V o Da Tekno Warriors. Aun así, Chocolate volvió a cerrar en 2012 y permaneció abandonada durante varios años.

Aun así, con Salvador Fortea como propietario de la marca y con un equipo de DJ residentes entre los que se encontraban Oskar 41, David DTX, Dani Polo o Alex Beat, siguió realizando con su nombre histórico eventos en salas y espacios de València para las nuevas generaciones de aficionados a la música electrónica, hasta llegar a instalar su base de operaciones en la Discoteca Don Julio, y más adelante en Spook, donde se consolidaría el proyecto de marca dando lugar a eventos con una gran asistencia de público mestizo y hermanado, con gente de las cinco generaciones.

Ahora, la recuperación, redecoración y diseño del local la sala en Les Palmeretes, Chocolate quiere recuperar su actividad como discoteca y sala de conciertos.